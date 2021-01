Tout n’a pas été une mauvaise nouvelle en 2020. Une année terriblement difficile touche à sa fin au niveau sanitaire, social, économique et sportif, dans laquelle la pandémie de coronavirus a balayé la normalité dans le monde du sport: stades vides, suspension des compétitions, faillite des clubs … Cependant, Le sport espagnol a de nouveau été au sommet du monde grâce aux triomphes de Rafa Nadal, Joan Mir, Carlos Sainz et compagnie. Ce sont les succès du sport espagnol en 2020.

Vingt fois Rafa Nadal

Le meilleur athlète de l’histoire de l’Espagne est à nouveau le grand protagoniste de l’année. Et que 2020 a été une année très compliquée pour Rafa Nadal. L’enfermement l’a affecté physiquement et sa décision de ne pas jouer à l’US Open l’a amené à passer un total de sept mois loin des pistes. Cependant, Roland Garros est arrivé et Nadal n’a pas échoué. Après un tournoi immaculé et une finale légendaire contre Djokovic, Rafa Nadal a soulevé son vingtième Grand Chelem égalant Roger Federer pour le sommet du monde du tennis. Il n’y a plus d’adjectifs pour définir un athlète irremplaçable qui se voit présenter une 2021 pleine de défis.

Rafa Nadal pose avec son treizième Roland Garros. (.)

La surprise de Joan Mir

2020 a commencé avec de nombreux défis sportifs pour les Espagnols et parmi eux, le grand Marc Márquez, qui pourrait égaler les neuf titres de son ennemi intime Valentino Rossi. Cela donnait le sentiment que rien ne pouvait empêcher un autre titre pour le Catalan, qui s’est pourtant blessé lors de la première course et n’est pas encore revenu à la compétition après de nombreuses complications au bras droit. La compétition a été bouleversée avec la blessure de Márquez et soudainement les candidats à soulever un titre MotoGP terminé par un autre Espagnol: Joan Mir, un autre grand protagoniste de 2020 dans le sport espagnol. Le jeune pilote de Palma a obtenu son premier championnat du monde dans un 2020 qu’il n’oubliera jamais.

Mir, champion du championnat du monde Moto GP (.)

L’idylle de Séville avec la Ligue Europa

La Sexta del Sevilla. Qu’en est-il de cette équipe avec la Ligue Europa commence à être une chose de meigas. Avec Julen Lopetegui à la tête d’une équipe inoubliable, les Hispaniques ont conquis l’Europe pour la sixième fois et sont devenus le principal représentant d’un football espagnol qui ne jouit plus de l’hégémonie en Europe d’antan. La Ligue Europa a été décidée, comme la Ligue des champions, au plus fort de l’été avec des éliminatoires en un seul match. La griffe et la fierté des sévillistes l’ont amené à lever une autre Ligue Europa en 2020.

Séville, championne de la Ligue Europa. (.)

Carlos Sainz a conquis son troisième Dakar

À 57 ans, Carlos Sainz a été proclamé vainqueur du Dakar 2020 lors d’une démonstration spectaculaire au volant. Le pilote espagnol continue de battre des records: il bat son propre record pour devenir l’homme le plus âgé à avoir remporté un Dakar, occupe la troisième position historique de la compétition et est, avec Peterhansel et Al-Attiyah, le pilote qui a le plus gagné avec différentes voitures. Année à retenir pour Carlos Sainz, déjà en Arabie Saoudite pour remporter son quatrième Dakar au début de la nouvelle année 2021.

Carlos Sainz, champion du Dakar 2020 (.)

Son fils, Carlos Sainz Jr., a également été l’un des grands noms du sport espagnol de 2020. Le pilote McLaren Il a eu une excellente année et courra avec Ferrari à partir de la saison prochaine, la plus grande équipe de tous les temps en Formule 1. Après un début de saison très difficile, Sainz a réussi à s’améliorer et a une fois de plus surpassé son coéquipier et grand ami Lando Norris. Il a obtenu deux podiums de grand mérite et il est resté à Monza un tour de plus après avoir remporté la première victoire de sa carrière en Formule 1. Une belle saison pour Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz sur le podium du Grand Prix d’Italie. (.)

L’équipe féminine de water-polo conquiert l’Europe

Super 2020 pour le water-polo espagnol. Les Championnats d’Europe de water-polo ont laissé de très bonnes nouvelles aux équipes nationales masculines et féminines, même si une seule d’entre elles a remporté le titre. L’équipe masculine espagnole a perdu en finale 14-13 contre la Hongrie, tandis que les femmes ont conquis l’Europe après avoir battu la Russie en finale. L’équipe de Miki Oca a réalisé son deuxième enroulement européen dans une exposition de Bea Ortiz, l’un des grands protagonistes du sport espagnol en 2020.

Roser Tarragó lors de la finale du water-polo féminin européen contre la Russie. (.)

Jon Rahm atteint le numéro un du golf

Bien que l’année ne se terminera pas en tant que numéro un du golf, 2020 restera gravée dans la rétine de Jon Rahm alors que l’année où il a atteint le sommet du golf. L’Espagnol A savouré l’apogée du golf mondial à deux reprises: en juillet et août de cette année. Il affrontera 2021 dans le but de remporter un majeur, ce qui pour le moment lui échappe encore. Son trou en un à Augusta était l’une des photos sportives de l’année.

Jon Rahm pose avec le trophée du champion à Dubaï. (.)

La suspension des Jeux Olympiques, le report de la finale de la Copa del Rey entre la Real Sociedad et l’Athletic Club de Bilbao, l’affaire Fuenlabrada ou tout ce qui concerne l’impact négatif de la crise du coronavirus sur le sport espagnol ont été le revers de la médaille d’un 2020 très compliqué pour tout le monde.