Il Barcelone visiter le Martinez Valero à mesurer à Elche dans le match correspondant à la 20e journée du Ligue de Santander. Le club du Barça doit faire face au choc très important à suivre dans le sillage de l’Atlético de Madrid, leader du classement, sans Leo Messi qui termine son deuxième et dernier match de pénalité.

Pour tenter de prendre d’assaut le fief d’Elche Ronald Koeman reviendra pour récupérer les footballeurs qui se sont reposés lors de la Copa del Rey contre Cornellá. Cela commencera par le but, où Ter Stegen reprend possession et sera responsable d’éviter les actions dangereuses menées par Elche. Devant le gardien de but allemand sera Mingueza sur le côté droit et Jordi Alba dans la voie opposée. En tant que paire centrale, ils agiront Ronald Araújo et Clement Lenglet.

Après quoi Ronald Koeman aussi donner du repos à Frenkie de Jong et Busquets En Coupe, les deux formeront la paire déjà habituelle dans le double pivot pour briser le jeu de l’adversaire et être les leaders dans la création de Barcelone dans le Martínez Valero. Un autre de ceux qui revient à onze est un Pedri qui a sauté au vert du Municipal de Cornellá et a révolutionné l’affrontement en donnant les deux passes décisives des buts culés.

Dans la ligne la plus avancée met en évidence l’absence de Leo Messi, qui doit purger son deuxième match de pénalité. Face à cette situation, Ousmane Dembélé sera sur l’aile droite pour continuer sa grande forme et Antoine Griezmann effectuera les mêmes tâches de l’autre côté. Au bout de l’attaque, en tant qu’homme le plus avancé, Martin Braithwaite.