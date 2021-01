Les Timberwolves de Ricky Rubio depuis que sa star principale, Karl Anthony Towns (KAT), est sorti après avoir contracté le covid-19, et vendredi, ils ont accumulé son quatrième défaite consécutive, et le onzième jusqu’à présent cette saison, contre les Hawks d’Atlanta dans lequel Trae Young et Clint Capela ont excellé.

Le meneur espagnol Ricky Rubio est revenu sur le terrain après avoir raté trois matchs en raison du protocole de la ligue contre la NBA. Mais Rubio n’a brillé qu’en de rares occasions et n’a pas pu empêcher l’équipe du Minnesota de subir un nouveau passage contre un Young qui a tout marqué (43 points, son record de carrière) et un Capela qui a inscrit son premier triple-double avec 13 points. 19 rebonds et 10 blocs.

Les deux joueurs des Hawks ont résumé les principaux maux d’un loup chargé de jeunes joueurs inexpérimentés: défense inexistante et capacité de rebond négligeable.

En attaque, Atlanta a brisé la fragile défense des Wolves. À l’exception du premier quart-temps au cours duquel les joueurs du Minnesota ont résisté à ceux d’Atlanta et ont pris les devants quatre fois au cours de cette période, les Timberwolves n’ont pas été en mesure de faire une sélection de tir décente.

Le meneur D’Angelo Russell, à d’autres occasions meilleur buteur de l’équipe, est resté à 9 points tout au long du match, avec un taux de réussite de 22% et un triple des cinq tentatives (20%). Rubio, qui n’a marqué que 4 points après 14,4 minutes de jeu, a dû se contenter d’un pourcentage de 33% dans les tirs de deux et de 0% dans les triples (0 sur 2 tentatives).

Devant, Young a passé une nuit glorieuse. Si son défenseur lui laissait de l’espace, ce qui n’était pas très difficile, il marquerait des triples depuis le toit (il faisait 8 des 12 triples qu’il tentait). Et quand il a voulu, il a déchiré la peinture et s’est terminé sous le rebord.

Young, qui a joué 30,58 minutes, a eu un pourcentage de succès de deux points de 63,6% et 66,7% sur 3s. Il a également eu 4 rebonds et 5 passes décisives.

Pendant ce temps, Capela a profité de l’absence de Towns: il a dominé le rebond sous sa propre jante opposée; et a donné une masterclass sur le bouchage dans sa région. Il triple-double Le grand homme d’Atlanta a la valeur ajoutée qu’il est le premier de la NBA depuis 2018 à inclure des chiffres à deux chiffres dans la section des blocs.

Le jeu a commencé par l’égalité. Le leader du tableau de bord a changé huit fois au cours des 12 premières minutes. Avec un score de 7-10, Rubio est entré sur le terrain et le meneur espagnol a réussi à imposer une certaine discipline à ses coéquipiers aussi bien en défense qu’en attaque.

Lorsque Rubio a été remplacé par Russell avec 1,15 à gauche dans le quart, le score était de 19-19. Mais avec Russell à la tête de l’équipe, les Wolves ont reçu une course de 0-7 qui a condamné le premier quart-temps. Après les 12 premières minutes, le tableau de bord indiquait un 19-25 dans le marquage pour l’équipe d’Atlanta.

L’entraîneur des Wolves Ryan Sunders a décidé que Rubio commencerait le deuxième quart en raison de la mauvaise performance de Russell. Mais c’était inutile. Lorsque Rubio a été remplacé par 8,18 à la mi-temps, Atlanta avait 10 points d’avance sur le tableau de bord, le tandem Young-Capela rendant les Wolves fous.

Un exemple a été l’une des dernières pièces du deuxième trimestre. Capela rate son deuxième lancer franc, prend son propre rebond, passe à Young qui termine le jeu par un triple avec les Wolves dans le public.

À la pause, le score était clair 43-62 pour Atlanta.

La seconde mi-temps a été à oublier, avec un Sunders déçu, qui lui a valu une technique, et des loups qui ne peuvent plus sombrer au fond de la Conférence Ouest, avec 11 défaites et seulement 3 victoires.