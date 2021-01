Les hispaniques a fait ses débuts dans le Coupe du monde Egypte 2021 avec un match nul 29-29 contre le Brésil dans un affrontement dans lequel le Jordi Ribera Ils n’ont pas montré leur meilleure version, mais ils ont mis le jeu sur les rails en seconde période. Les Brésiliens n’ont pas abandonné et ont profité de la faible efficacité des Espagne pour obtenir une cravate qui goûte le triomphe pour eux.

L’actuel champion d’Europe a fait ses débuts dans ce Coupe du monde de handball en Egypte 2021 avec les rejets de Iosu Goñi et Sergey Hernández par décision de Jordi Ribera. Le reste, les habitués, cette génération dorée, peut-être la meilleure de notre histoire et qui, en tant que groupe, affrontera une dernière épreuve de Coupe du monde, même si la touche finale sera les Jeux olympiques de Tokyo.

Il a joué sa première en Égypte 2021 face à Brésil, qui a mis la balle en mouvement. Les Canarinha sont arrivés avec suffisamment de pertes en raison de cette foutue pandémie que nous traversons, mais c’était toujours une équipe très dangereuse qui n’allait pas rendre les choses faciles pour les Hispaniques et ils l’ont rapidement démontré sur la piste avec une défense féroce et réalisant mettre 0-3 et grâce à la sécurité de Gonzalo Pérez de Vargas qui a sauvé une pénalité après l’exclusion de Entrerríos.

Sans gardien, il a risqué Jordi Ribera pendant les deux minutes d’absence du capitaine Entrerríos, mais les choses ne se sont pas passées de cette façon Hispaniques, qui s’est écrasé contre le muscle brésilien et avec un stellaire Rangel da Rosa dans le but. 0-3 vers le bas et le temps mort de l’entraîneur pour mettre de l’ordre. Avec 0-4 et sept minutes et demie plus tard, le premier but de Espagne grâce à Daniel Dujshebaev, qui immédiatement après a pu continuer à réduire les distances, mais sa main dans la main l’a envoyé sur la barre transversale.

Rangel a continué à arrêter de manière incommensurable toute attaque de la Hispaniques et Haniel Langaro il a rendu fou la défense espagnole. Heureusement pour ceux de Jordi Ribera Brésil Il n’était pas non plus capable de mettre tout ce qu’il avait, soit à cause de Gonzalo, soit parce qu’ils avaient envoyé ses tirs. Pire que les Brésiliens, c’est notre équipe nationale, qui a remarqué un manque de fluidité et de précision lors de la circulation du ballon et de pouvoir avoir une bonne situation. Les minutes passaient et les sensations n’étaient pas les meilleures, mais entre Adriá Figueras, Raúl Entrerríos et Ferrán Solé ils ont réussi à mettre le 6-6 sur l’électronique, non sans oublier Perez de Vargas, gardien de but qui est plus qu’une assurance-vie.

“ Les vieux Hispaniques ne meurent jamais ”

À 20 minutes, ils ont été mis pour la première fois Jordi Ribera en avance sur le tableau de bord avec un bon but contre Ferran Solé. Comme un Viking la figure de Jorge Maqueda. Robuste en défense et puissant en attaque, comme s’il était Ragnar Lothbrok lui-même, mais il est hispanique et ses camarades de l’armée l’ont apprécié. Comme le travail de Joan Cañellas et Dani Sarmiento, autre des anciens rockers qui ont commencé à décanter du parti du côté espagnol grâce au 13-11 qu’indiquait le lumineux. La seule chose qui manquait était le bien de Julen Aguinagalde, qui n’a pas pu assister à la Coupe du monde en raison d’un inconfort physique.

Ils sont venus se reposer Les hispaniques avec 16-13 grâce aux buts en attaque … et à la force défensive de Viran Morros et Gideon Guardiola. La vieille garde a répondu et s’est propagée à tous ses coéquipiers en récupérant des sentiments positifs qui se sont poursuivis au début du deuxième acte avec de bonnes combinaisons et une clarté dans le jeu, en plus de commencer à aigrir l’après-midi de Rangel avec un puissant et phénoménal. Joan Cañellas. N’oubliez pas, ‘l’ancien Hispaniques ils ne meurent jamais.

Le Brésil n’abandonne pas

L’efficacité des arrêts de Gonzalo a chuté un peu parce que le Brésil n’a pas pardonné, mais, heureusement, ceux de Jordi Ribera aucun n’a échoué. Loin était ce début d’étoile de Rangel, car il n’a pas pu arrêter le Ángel Fernández, Dani Sarmiento ou Gideón Guardiola, qui valait Les hispaniques pour augmenter le revenu à six buts de différence à six minutes de la seconde mi-temps. Presque rien pour le début du match a donc souffert avec lequel l’équipe espagnole a commencé.

Les hispaniques Ils étaient déjà supérieurs et les contre-attaques sont devenues l’arme de destruction massive avec laquelle ils ont désintégré une équipe brésilienne qui n’a baissé les bras à aucun moment, soutenue par Langaro et Toledo. Mais comme le dit l’endroit que les Espagnols ont présenté avant celui-ci Coupe du monde Egypte 2021, une vidéo exagérément motivante, “ce n’est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui se bat pour ça” et le Brésil s’est encore amélioré dans le jeu, profitant de l’inefficacité qui est revenue à l’équipe espagnole.

Le manque de colle fait des ravages

Un 0-5 partiel valait au canarinha pour réduire les distances et obtenir 24-23. Maqueda et Aleix Gómez augmenté à nouveau les distances à 26-23 à un moment où Brésil avait deux hommes de moins sur la piste et les Hispaniques se sont retrouvés sans Dani Dujshebaev. Il y avait moins de monde sur le sol que dans les gradins du pavillon. Cela coûte toujours la totalité de Jordi Ribera, qui a affronté les huit dernières minutes avec un 26-25 favorable, mais qui a dû faire match nul pour débuter cette Coupe du monde par la victoire.

Poudre à canon Espagne c’était humide, ça ressemblait à Filomena il avait également fait des ravages. Brésil Il était plus dur et dépassé, voyant qu’il restait cinq minutes et que le crash était égal. J’entre Alex Dujshebaev et l’efficacité de Les hispaniques, mais pas même les deux minutes Gustavo Rodrigues, avec lequel les Brésiliens ont fini en infériorité numérique, ont suffi à égaliser le match. Álex a raté sa chance et Moraes n’a pas échoué, après un arrêt de Pérez de Vargas, pour faire 28-29 et donner la dernière chance à Les hispaniques, qu’avec un but du capitaine Raúl Entrerríos ils ont réussi à dessiner un tirage quelques secondes avant le klaxon final.