Les hispaniques ils ont clairement battu l’Uruguay 23-38 dans le deuxième match avec une victoire dans le tour principal. Ce triomphe retentissant vaut la peine d’amener le combiné Jordi Ribera aux quarts de finale de Coupe du monde Egypte 2021 en attendant de pouvoir être mathématicien en fonction du résultat entre la Pologne et la Hongrie.

L’équipe qui dirige Jordi Ribera il avait devant lui la seule partie, a priori, calme de cette Coupe du monde égyptienne 2021. Uruguay ils étaient en avance en tant qu’équipe qui veut commencer à se faire un nom dans ce sport, mais ils ont encore beaucoup de travail devant eux. Dans l’équipe uruguayenne, peu de professionnels et qui jouent Espagne, mais dans la catégorie argent. Donc, Les hispaniques Ils ne devaient pas, et n’ont pas eu, de problèmes pour s’imposer sur le céleste et ainsi se rapprocher des quarts de finale du championnat.

Conscient du rival, l’entraîneur espagnol a préféré donner du repos à Raúl Entrerríos et Gonzalo Pérez de Vargas pour leur donner des minutes et leur faire tirer Iosu Goñi et Sergey Hernández. En fait, les deux ont commencé le match dans le sept de départ et le gardien de Benfica a eu un excellent départ, tout comme le Ruben Marchán, que du pivot était un fléau qui Uruguay ne pouvait pas s’arrêter. Excellente nouvelle pour qu’Ademar continue également de rejoindre Les hispaniques.

10 minutes après le début du jeu Les hispaniques ils gagnaient déjà clairement sur le tableau de bord grâce à 3-8. Le cité Rubén Marchán, Rubén Maqueda et Ariño C’était un rouleau qui travaillait devant le but sous la direction de Dani Sarmiento, qui de sa position centrale a distribué et aidé pour que ses compagnons de combat avertissent une équipe uruguayenne qu’ils allaient affronter ce match comme si leur rival était le plus puissant. Parce qu’après les débuts hésitants en termes d’efficacité, c’était très important pour ceux de Jordi Ribera gagner en confiance et en moral pour la dernière ligne droite Coupe du monde égyptienne 2021.

Ariño et Sergey, déchaînés

Les hispaniques ils ont continué à balayer Uruguay. Chaque minute qui passait était un domaine très clair du côté espagnol et les Charruas étaient incapables d’égaler en intensité et en qualité les guerriers de Jordi Ribera. Sergey Hernandez Il a continué à s’arrêter comme si le tir de chaque adversaire était un taxi avec le feu vert allumé. L’adversaire a perdu des balles stupides et Adriá Figueras et Aitor Ariño ils n’ont pas échoué. À 20 minutes, il est arrivé avec un 7-15 clair et avec plusieurs contre dans lesquels Sergey a montré qu’il devait être dans le Superbowl avec des passes de quart à Aleix Gomez, qui n’a pas non plus échoué à partir de six mètres.

La défense uruguayenne a laissé de nombreux espaces et grâce à cela le Sarmiento ou Goñi ils pourraient trouver ces trous pour aider le pivot. S’ils n’étaient pas au centre, ils trouvaient aussi aux extrémités la solution pour continuer à augmenter le loyer. Et si cela ne suffisait pas, à chaque fois défilé par le céleste, un compteur rapide et très direct a été monté avec lequel porter le ballon au fond du filet. Avec une victoire de 12-24, ils ont atteint l’intervalle avec un Aitor Ariño incommensurable qu’il ait marqué huit buts en huit tentatives. Plus efficace qu’un détecteur de métaux dans une casse.

Le deuxième acte a commencé et tout était pareil sur le sol, sauf que Voir, le gardien de Uruguay, a commencé à empêcher certains des tirs d’entrer dans son but de Les hispaniques. Dans l’équipe uruguayenne, ce qui a été un casse-tête pour l’Espagne en attaque était Maxi Cancio, qui a été érigé comme le maximum -comme son nom l’indique bien- buteur de son équipe. Les de Jordi Ribera Ils sont descendus d’un train, mais la supériorité était toujours notoire. À plus d’une occasion, les Espagnols ont joué à une infériorité avec des exclusions comme celle de Dani Sarmiento pour avoir touché le ballon avec son pied ou les quatre minutes Viran Morros pour avoir protesté que même pas un autre pied des Charruas n’a été signalé.

Viera arrête les Hispaniques

Après 40 minutes Les hispaniques ils ont continué à doubler leur rival au tableau de bord grâce à 16-32. Ferrán Solé, Cañellas et Maqueda ils ne se lassaient pas d’écraser le rival. Pas pour le plaisir, parce que les Espagnols ont beaucoup d’esprit sportif, cette génération en or l’a montré ces dernières années, mais à cause des sentiments et de la confiance avec lesquels affronter la dernière ligne droite et la phase clé de la Coupe du monde Egypte 2021 en grande partie grâce à ce match confortable et qui leur a laissé un pied et demi en quart de finale du tournoi.

Voir Il a continué à signer des arrêts qu’il dira à ses petits-enfants. Aitor Ariño et même Ferrán Solé, à sept mètres, ils ont croisé le gardien uruguayen en atteignant la minute 50 et Les hispaniques Ils l’ont emporté 22-34, ce qui signifiait également qu’il s’agissait d’un match nul à dix en seconde période, ce qui reflétait la baisse d’intensité que les Espagnols ont donnée ajoutée au succès de Viera dans la défense de son but. Le jeu est entré dans la dernière ligne droite et l’Uruguay a montré son amélioration, mais Espagne, l’actuel champion d’Europe, était beaucoup Espagne. Sergey Hernandez Il n’a pas non plus cessé de s’arrêter en seconde période et a signé un grand match lorsque le klaxon a été entendu dans le pavillon pour signaler la fin de l’affrontement, qui s’est terminé 23-38.