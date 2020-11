Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Lundi 30 novembre 2020, p. 5

Mike Tyson était le pire homme du ring. Un monstre qu’il a construit et nourri dans les années 80 et 90. Il l’a reconnu et l’a regretté. Il est revenu trois décennies après son dernier combat pour une exposition à Los Angeles, contre un autre combattant à la retraite, Roy Jones. Il s’est montré comme un boxeur différent: sur le ring, il est toujours un animal féroce, mais en dessous il est gentil et même de bonne humeur.

Le visage de Mike Tyson montre la souffrance et les marques de la vie désordonnée qu’il a menée, dit le manager mexicain Ignacio Beristáin; dans ses meilleures années, il était un sauvage, un homme arrogant qui ne touchait pas son cœur pour attaquer et faire ce qu’il voulait.

Beristáin soutient que les stars du sport sont rarement des exemples moraux, comme cela s’est produit avec Diego Armando Maradona, mais plutôt des êtres exceptionnels dans ce qu’ils font.

Beaucoup grandissent dans des conditions très difficiles et ont des personnalités très compliquées, dit-il; Tyson était vraiment mauvais. Les étoiles peuvent avoir leurs aspects négatifs, mais elles excellent dans une activité qui séduit les gens et c’est pourquoi on s’en souvient. C’est pourquoi des millions de personnes ont regardé le retour de Tyson et il a gagné 10 millions de dollars. Quelque chose entre morbide et admiration.

Tragédie et changement

Beristáin se souvient du Tyson hautain, arrogant et menaçant avec lequel il a coïncidé à plusieurs reprises. Le viol condamné et redouté le long du ring. Et aussi le Tyson abattu par la mort tragique de sa fille.

Je me souviens également d’une conférence après la mort accidentelle de sa jeune fille. Je pense qu’après cette tragédie, Tyson en était une autre, la douleur l’a profondément affecté, ajoute-t-il.

Pendant ce temps, l’ancien champion Daniel Zaragoza estime que ce qui a été vu samedi soir au retour sur le ring de Tyson a été un succès car il fait appel à la nostalgie. Et un combattant qui vivait de la peur qu’il exerçait sur les autres, mais essayant d’effacer son passé.

Je pense qu’après avoir vécu comme l’homme le plus redouté, aujourd’hui il regrette ce personnage, dit Saragosse; Tyson semble être un homme désolé pour le Tyson du passé.