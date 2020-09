Aussi vite que Semyon Varlamov s’est précipité sur la glace mardi soir, tout cet équipement de gardien de but a empêché le gardien des Islanders de New York de se joindre à la célébration aussi rapidement qu’il le souhaitait.

Ainsi, au centre de la glace, Varlamov a canalisé son Pete Rose intérieur – ou peut-être son adolescent intérieur au sommet d’une colline enneigée – en plongeant, en étendant les bras et en se glissant dans le groupe de coéquipiers se mobilisant le long des planches.

Le moment de célébration des séries éliminatoires de la LNH signifie que les Islanders ont encore une chance de terminer le retour des séries éliminatoires.

Avec une baisse de 3-2, les Islanders chercheront à pousser les finales de la Conférence de l’Est à la limite jeudi soir lorsqu’ils affronteront le Lightning de Tampa Bay lors du sixième match à Edmonton.

Les Islanders ont évité l’élimination de façon spectaculaire lors du cinquième match, lorsque Jordan Eberle a marqué avec 7:30 à faire dans la deuxième prolongation pour propulser New York à une victoire de 2-1.

“J’étais tellement excité pour nous”, a déclaré Varlamov en souriant. “Notre saison était en jeu aujourd’hui (dans) ce match. Quand nous avons marqué ce but, c’était juste beaucoup d’émotions qui passaient à ce moment-là. J’étais tellement heureux pour les gars et tellement heureux pour nous. Nous avons prolongé le match. série et nous avons une chance de continuer à jouer. “

Le but décisif d’Eberle a couronné un match qui incarnait la mouture du hockey en séries éliminatoires et la tâche de clôturer une série. Les deux équipes se sont combinées pour 61 tirs, dont seulement 20 dans les 32 minutes de prolongation et plus, et sont allées 68:30 sans but avant le vainqueur du match d’Eberle.

Les Islanders ont esquivé le désastre au moins deux fois dans les séances supplémentaires, d’abord en tuant la pénalité de quatre minutes d’Anthony Beauvillier qui a commencé tard dans le règlement, puis pendant une minute et plus au fond de leur propre zone dans la première prolongation après la rupture du bâton de Scott Mayfield. New York a bloqué trois tirs lors de la rafale ultérieure du Lightning – dont un d’Anders Lee, qui a remis son bâton à Mayfield.

“Les garçons se sont battus dur ce soir”, a déclaré Eberle. “Nous avons eu des moments dans la zone D, surtout en prolongation où nous avions un bâton cassé, nous nous sommes effondrés et nous nous sommes simplement accrochés. Pour marquer ça, continuer à avancer et se donner une autre chance dans quelques jours est énorme.”

Le Lightning, qui a perdu en prolongation pour la première fois en cinq essais en séries éliminatoires, a failli frapper son billet pour la finale de la Coupe Stanley contre les Stars de Dallas deux fois de plus. Le défenseur des Islanders Ryan Pulock a étouffé une rondelle près de l’enceinte dans les dernières secondes de la première prolongation et Nikita Kucherov a tiré large du coin ouvert du filet moins de quatre minutes après le début de la deuxième prolongation.

“Gagner et perdre, c’est mince comme un rasoir dans cette ligue”, a déclaré l’entraîneur du Lightning Jon Cooper mardi soir. “J’ai juste regardé cette équipe là-bas perdre trois (matchs de prolongation) d’affilée contre Philly (en demi-finale de conférence). À un moment donné, ils sont probablement obligés d’en gagner un et nous allons probablement en perdre un.”

Le Lightning pourrait encore une fois être sans centre Brayden Point, qui a raté son deuxième match de la série avec une blessure non révélée. Cooper a déclaré mercredi qu’il ne savait pas si Point, blessé lors du match 2 et revenu pour le match 4, serait disponible jeudi.

