EDMONTON, Alberta (AP) L’attaquant des Islanders Jordan Eberle savait exactement quoi faire en voyant son coéquipier et capitaine Anders Lee bondir sur la rondelle libre une fois que Kevin Shattenkirk de Tampa Bay a reniflé son tir du bon point.

Eberle a couru au milieu, s’est dirigé vers le filet et a converti la passe de Lee pour couronner une pause deux contre un et maintenir les espoirs des éliminatoires des Islanders en vie. Le but, marqué à 12h30 dans la deuxième prolongation, a scellé une victoire 2-1 contre le Lightning dans le cinquième match de leur série finale de la Conférence de l’Est mardi soir.

«Les choses se passent vite là-bas. Vous devez réagir. Vous voyez le plan en éventail. Vous voyez Leesy le pousser ”, a déclaré Eberle, qui a marqué son deuxième vainqueur en séries éliminatoires. ” Vous jouez à ce jeu depuis longtemps, vous savez quand vous avez des courses d’hommes impairs et qu’une opportunité est sur le point de se présenter. Leesy a fait un sacré jeu pour me faire passer la rondelle. ”

Les Islanders, sixième tête de série, ont réduit l’avance de la série Lightning, deuxième tête de série, à 3-2, le sixième match étant prévu jeudi soir. Le gagnant se qualifiera pour la finale de la coupe Stanley et affrontera le champion de l’Ouest, Dallas, qui a éliminé Vegas en cinq matchs lundi soir.

Le défenseur des Islanders Ryan Pulock a également marqué et Semyon Varlamov a couronné une sortie de 36 arrêts en patinant sur toute la longueur de la glace et en faisant un plongeon tête première dans la pile de joueurs attaquant Eberle.

”Je ne sais pas. J’ai juste sauté parce que j’étais tellement excité pour nous ”, a déclaré Varlamov à propos de sa célébration. «Quand nous avons marqué ce but, il y avait juste beaucoup d’émotions à travers ce moment. J’étais juste heureux pour les gars, tellement heureux pour nous. Nous avons une chance de continuer à jouer. ”

Le soulagement avait aussi quelque chose à voir avec cela, dans un match, les Islanders étaient limités à 24 tirs, et pas plus de six dans une période. Et ils ont survécu à tuer un double mineur de quatre minutes pour un bâton élevé appelé contre Anthony Beauvillier avec 1:23 à faire en temps réglementaire.

Le but est sorti du Lightning en remportant une mise au jeu à gauche du filet des Islanders. La rondelle a été ramenée à Shattenkirk, qui s’est envolée sur le tir. Il a dribblé vers Lee, qui a retiré la rondelle des buffets pour contourner Shattenkirk.

«Il a fallu que les étoiles s’alignent sur un tir en éventail pour qu’elles obtiennent la pause qu’elles ont obtenue, a déclaré l’entraîneur de Tampa Bay, Jon Cooper. “ Nous avons eu l’occasion de mettre le match de côté. ”

Victor Hedman a marqué pour le Lightning et Andrei Vasilevskiy a stoppé 22 tirs.

Le Lightning était moins le co-meilleur buteur des séries éliminatoires Brayden Point, qui avait inscrit un but et obtenu une aide dans une victoire de 4-1 dans le quatrième match après avoir raté une défaite de 5-3 dans le troisième match avec une blessure non révélée. L’autre co-leader de Tampa Bay, Nikita Kucherov, a été secoué huit minutes après le début de la deuxième période mardi, mais est revenu et a eu plusieurs occasions de marquer en troisième période et en prolongation.

Cooper a qualifié de «difficile de dire pour le moment» si Point sera en mesure de jouer jeudi.

Une chose dont Hedman était sûr, c’est de savoir que le Lightning rebondira.

«Cela se résumait à une pièce. C’est difficile pour nous, évidemment, mais c’est le hockey ”, a déclaré Hedman. C’est la façon dont vous répondez à cela qui va vous définir en tant qu’équipe. Je ne suis pas inquiet de la façon dont notre groupe va réagir à cela. ”

Les Islanders ont ouvert le score à 15:41 avec le but en avantage numérique de Pulock, juste leur deuxième en 15 occasions cette série.

Le Lightning a répondu avec Hedman égalisant le match 4 minutes après le début de la deuxième période.

Carter Verhaeghe, de Tampa Bay, a inscrit un but renversé à 10:01 dans la deuxième période, lorsque les Islanders ont contesté le jeu pour avoir été hors-jeu. Les rediffusions ont montré que Cedric Paquette de Tampa Bay était clairement entré dans la zone de New York bien avant la rondelle.

Le Lightning a chuté à 4-1 en prolongations cette série éliminatoire, y compris une victoire 5-4 5OT contre Columbus dans le premier match de leur série de premier tour.

Les Islanders continuent de persévérer en étant la seule équipe restante à avoir disputé une série de ronde préliminaire au meilleur de cinq, et ont montré des signes de fatigue en ouvrant la série contre Tampa Bay avec une défaite de 8-2.

L’offensive de New York a échoué en ne marquant que 11 buts contre Tampa Bay, dont une victoire de 5-3 dans le troisième match. Les Islanders avaient combiné 28 buts lors de leurs huit matchs précédents.

L’entraîneur Barry Trotz a secoué ses lignes mardi, déplaçant Cal Clutterbuck au premier rang des Islanders aux côtés de Lee et Barzal. Clutterbuck a pris la place d’Eberle, qui a ouvert le match aux côtés de Jean-Gabriel Pageau et Matt Martin.

«Nos gars n’ont pas hésité – ils ont juste continué à grincer, a dit l’entraîneur des Islanders Barry Trotz. Nous n’avons pas abandonné et c’est un excellent signe pour aller de l’avant. ”

REMARQUES: Isles D Johnny Boychuk est revenu après s’être blessé à la tête au cours de la troisième période d’une victoire de 2-1 en séries éliminatoires contre la Floride le 1er août … Boychuk a connu une première période mouvementée. Il a été doublé de douleur après avoir été frappé par le tir de Nikita Kucherov à six minutes. Dans la dernière minute de la première période, la lame de patin de Boychuk s’est cassée et il a eu du mal à se rendre sur le banc, après avoir bloqué le tir de Hedman du point gauche. … Le but de Hedman était son huitième, le plus marqué par un défenseur en séries éliminatoires depuis que Brian Leetch a marqué 11 pour les Rangers de New York, vainqueurs de la Coupe 1994.

SUIVANT

Le match 6 aura lieu jeudi soir à 20 h HAE.

—

Pour plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports