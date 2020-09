Les Indians de Cleveland visent à créer une certaine marge de manœuvre dans la Ligue américaine centrale de premier plan vendredi lorsqu’ils entameront une série de trois matchs contre les Brewers de Milwaukee en visite.

Les Indiens (23-14), qui ont à la fois les White Sox de Chicago et les Twins du Minnesota à moins d’un match et demi de leur avance de division jeudi, ont remporté deux victoires consécutives et 13 de leurs 18 derniers matchs avant le ouvreur de leur homestand de sept matchs. Cleveland, cependant, n’a remporté que trois de ses huit dernières sorties à Progressive Field et arbore une marque de 9-7 à domicile cette saison.

Milwaukee (17-19), à son tour, a remporté quatre de ses six derniers matchs avant l’ouverture d’un road trip de cinq matchs. Le match de vendredi se poursuit sur une séquence de sept matchs inter-ligues consécutifs pour les Brewers.

Cul pour les Indiens, Tyler Naquin a enregistré sa deuxième performance de deux circuits en carrière mercredi après avoir réussi un tir de deux points dans la deuxième manche et une explosion de trois points dans la neuvième de la victoire 5-0 des Indiens contre les Royals de Kansas City. .

“Il était incroyable. Son swing est le meilleur que j’ai vu”, a déclaré le manager par intérim des Indiens Sandy Alomar Jr. à propos de Naquin, qui n’a pas encore pénétré profondément à Cleveland cette saison.

“Il a fait le travail cette intersaison. Il a en quelque sorte restructuré son swing un peu – il a été plus efficace avec son swing. Plutôt bien.”

Franmil Reyes grésille au marbre, atteignant .394 (39 en 99) avec huit circuits et 23 points produits au cours de ses 26 derniers matchs. Francisco Lindor a assez bien fait en son nom propre, au bâton .395 (15-en-38) avec deux circuits et quatre points produits au cours de sa séquence de neuf matchs consécutifs.

Naquin, Reyes, Lindor et les Indiens semblent rester chauds lorsqu’ils affronteront le droitier de Milwaukee Corbin Burnes (1-0, 2,78 mpm), qui tentera de répéter sa performance stellaire de vendredi dernier lorsqu’il affrontera Cleveland pour la première fois en l’ouvreur de série.

Burnes, 25 ans, a retiré un record de 10 frappeurs en carrière et a éparpillé trois coups sûrs en six manches sans but dans une victoire de 9-1 contre Pittsburgh.

Si Burnes et ses collègues lanceurs se comportent bien, le ballon sera probablement remis à Josh Hader. Le gaucher au lanceur dur a affiché sa 12e apparition sans succès consécutive, établissant un record, pour commencer la saison et assurer la victoire 8-5 de Milwaukee contre Detroit mercredi soir.

“Je le sais vraiment”, a déclaré Hader. “De toute évidence, beaucoup de gars en parlent – en particulier vous les gars. Mais c’est quelque chose qui, quand je suis sur le monticule, mon travail est de sortir. S’ils obtiennent un coup, ils obtiennent un coup.”

Keston Hiura entre dans le premier match de la série avec des circuits dans deux de ses trois derniers matchs pour porter son total de saison à neuf, égalant l’ancien MVP de la Ligue nationale Christian Yelich pour le chef d’équipe.

Yelich, cependant, a des préoccupations plus pressantes dans son assiette.

“Un homestand 6-4 n’est pas terrible. Il y a probablement eu des moments où ça ne ressemblait pas à ça, mais dans l’ensemble, ce n’est pas terrible”, a déclaré Yelich. “Nous sommes toujours là-dedans et avons un grand road trip à venir.”

Une victoire vendredi donnerait à Craig Counsell la possession exclusive de la troisième place sur la liste de tous les temps de la franchise pour les victoires d’un manager à 423.

Milwaukee tentera de le faire aux dépens du droitier de Cleveland Carlos Carrasco (2-3, 3,75), qui a éparpillé deux coups sûrs et en a retiré six en six manches sans but d’une victoire 2-1 à Saint-Louis samedi.

Carrasco, 33 ans, a remporté ses deux départs en carrière contre les Brewers et possède une MPM de 1,69 et un WHIP de 0,94 tout en limitant l’opposition à une moyenne au bâton de 0,323.

– Médias au niveau du champ