Les Indians de Cleveland en visite présenteront une candidature pour un balayage de la série lorsqu’ils affronteront les Cardinals de Saint-Louis dimanche pour conclure leur série de trois matchs.

Les Indiens ont remporté les deux premiers matchs au Busch Stadium, 14-2 vendredi et 2-1 en 12 manches samedi. Ils ont remporté 11 de leurs 14 derniers matchs au total et détiennent une avance d’un match sur les White Sox de Chicago dans la Ligue américaine centrale.

“Nous devons juste continuer à jouer, ne pas regarder en arrière et concourir tous les jours”, a déclaré aux journalistes le manager intérimaire des Indiens Sandy Alomar, qui remplaçait pendant que Terry Francona se remettait d’une opération. “Nous avons un excellent alignement, une excellente rotation de départ et l’enclos des releveurs se porte très bien, nous pouvons donc rivaliser avec eux.”

Les Indiens sont restés dans la chasse avec de forts lancers. Mais ils ont lutté offensivement jusqu’à l’explosion de vendredi soir.

Ils atteignaient juste .217 dans cette série, qui était la quatrième pire moyenne au bâton par équipe dans les majors. Le frappeur désigné Franmil Reyes a effectué cinq courses vendredi soir pour dynamiser l’attaque.

“C’est vraiment excitant”, a déclaré Reyes. “Voir mes coéquipiers et mon équipe comme ça, comme je vous l’ai dit au début, nous allons être bons parce que je fais confiance à mes coéquipiers et je sais quel genre de joueurs ils sont, les efforts qu’ils ont déployés et comment ils jouer avec leur cœur. C’est grand. C’est pourquoi j’ai cette confiance avec eux. “

Les combats offensifs sont revenus samedi, mais ils ont gagné malgré une fiche de 2 en 14 avec des coureurs en position de but.

Les Indiens commenceront Aaron Civale (3-3, 3,15 ERA), qui affrontera les Cardinals pour la première fois de sa jeune carrière. Lors de sa dernière sortie, Civale a retiré huit frappeurs en six manches, mais a accordé trois points sur sept coups sûrs dans une défaite de 3-2 contre les Twins du Minnesota.

Les Cardinals, qui ont perdu quatre matchs consécutifs, vont contrer avec Adam Wainwright (2-0, 2,88 MPM). Il a lutté avec sa commande lors de sa dernière sortie. Il a accordé quatre points sur sept coups sûrs en sept manches d’une défaite de 5-4 contre les Royals de Kansas City.

“Ce n’était pas facile ce soir”, a déclaré Wainwright après cette défaite. «J’étais juste en train de grincer là-bas ce soir. Mon cutter allait bien. Mais parfois, je sautais si loin devant mon bras que tout était plutôt erratique au début.

“La commande Fastball était terrible et Curveball ne tournait pas jusqu’à la fin du jeu. La commande Fastball et les balles cassées sont un peu mon affaire. Si je ne fais ni l’un ni l’autre, ce sera une luge difficile.”

Il était particulièrement frustré par deux marches à deux sorties dans la troisième manche qui ont mené à la deuxième manche des Royals dans ce match.

“Lorsque vous n’avez pas vos bonnes affaires, vous devez parfois vous battre et faire en sorte que les gars se lancent dans d’autres choses”, a déclaré Wainwright. “Mais vous ne pouvez pas donner de passes gratuites. Je pense vraiment que ce fut le tournant du match.”

Ce sera son premier départ en carrière contre les Indiens.

Les Cardinals ont choisi les lanceurs Daniel Ponce de Leon et Junior Fernandez sur leur site d’entraînement alternatif avant le match et ont mis Ricardo Sanchez sur la liste des blessés de 10 jours. Ils ont promu Rob Kaminsky, Seth Elledge et Ryan Meisinger sur leur liste active.

Ils ont également ajouté le joueur de premier but John Nogowski et ont éliminé le joueur de champ intérieur Max Schrock.

– Médias au niveau du champ