Les Indians de Cleveland en visite tenteront de remettre le lanceur partant Carlos Carrasco sur la bonne voie lorsqu’ils affronteront les Cardinals de Saint-Louis samedi.

Carrasco (2-3, 4,50 ERA) n’a pas réussi à durer plus de 4 1/3 manches lors de ses trois derniers départs. Au cours de ces 12 manches, il a accordé 16 coups sûrs, neuf marches et 10 points.

Il a accordé sept coups sûrs – dont deux circuits – et quatre points en 3 1/3 de manches à son dernier départ, une défaite de 7-4 contre les Tigers de Detroit.

“Sa session de boxe a été incroyable”, a déclaré Sandy Alomar Jr., directeur temporaire des Indiens après cette défaite. “Mais lors de la transition vers le match, j’avais l’impression que sa distribution de pitch n’était pas correcte. Parfois, il avait besoin de s’élever, et il ne l’a pas fait. Il a tout maintenu, il n’avait pas sa balle de rupture. Il n’a pas changé. niveau des yeux, c’est ce que je ressens.

“Il n’avait pas son commandement, sa balle cassante. Vivant en bas, en bas, en bas – les frappeurs ont tendance à s’adapter dans cette zone, et ils établissaient un bon contact. Il avait juste besoin de faire plus confiance à sa balle rapide, à son quatre coutures. “

Carrasco n’a fait qu’un seul début de carrière contre les Cardinals, abandonnant quatre points sur 10 coups sûrs en 6 2/3 manches (5,40 ERA) dans une cause perdante en 2015.

Les Cardinals contreront avec Jack Flaherty (2-0, 1,98 ERA) dans le match du milieu de la série de trois matchs au Busch Stadium. Les Cardinals ont perdu trois matchs consécutifs, dont 14-2 contre les Indiens vendredi soir, et quatre de leurs cinq derniers matchs.

Flaherty continue de renforcer ses bras depuis l’arrêt de l’équipe COVID-19 de 17 jours.

Il a lancé cinq manches sans but d’une balle à un coup lors de sa dernière sortie, une victoire de 9-3 contre les Royals de Kansas City. Il a augmenté son nombre de lancers pour ce match après avoir tenu seulement 1 2/3 manches lors de sa première apparition depuis la pause prolongée.

“Je lui ai dit que j’étais bon pour 70 (lancers)”, a déclaré Flaherty après la victoire. “J’allais juste là-bas et j’exécutais, et les gars ont pris une avance dans le premier et ont ensuite continué à le faire.”

Il n’a fait qu’un seul début de carrière contre les Indiens. En 2018, il a été accusé d’une défaite après avoir accordé quatre points sur six coups sûrs en quatre manches lors d’un revers de 5-1.

Depuis son dernier départ, Flaherty s’est mis à l’honneur en se joignant au chœur d’athlètes qui dénoncent l’injustice raciale ces derniers jours.

“Nous sommes juste un groupe de jeunes gars qui essaient toujours de se faire un nom dans cette ligue”, a-t-il déclaré. “C’est difficile parce que vous voulez juste vous occuper de vos affaires et entrer dans la ligue, puis vous vous dites” OK, maintenant comment puis-je me concentrer sur ce que je peux faire pour entrer dans la communauté? “

“Et ça a frappé ce point pour moi du genre, OK, eh bien, que puis-je faire? C’est difficile de regarder en arrière et de se dire, eh bien, pourquoi n’ai-je rien fait jusqu’à présent? Mais maintenant avec impatience c’est, qu’est-ce qui peut Que puis-je faire pour m’impliquer dans la communauté et dans ce qui se passe à Saint-Louis? J’ai raté ces opportunités et je ne veux vraiment manquer aucune de ces opportunités à l’avenir pour apporter des changements. “

