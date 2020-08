Les Islanders de New York sont les plus proches de la Coupe Stanley depuis plus de 27 ans. Ils n’auront pas à attendre longtemps pour essayer de se rapprocher encore plus.

Les Islanders chercheront à prendre une avance de premier plan dans leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est contre les Flyers de Philadelphie dimanche soir, lorsque les équipes s’affronteront dans le quatrième match du meilleur des sept affrontements à Toronto.

Les Islanders ont marqué les trois derniers buts du troisième match de samedi pour remporter une victoire de 3-1 et prendre une avance de 2-1 dans la série.

New York, qui a dépassé les quarts de finale pour la troisième fois seulement depuis 1993 – la saison au cours de laquelle les Islanders ont renversé le double champion en titre de la Coupe Stanley des Penguins de Pittsburgh en sept matchs avant de chuter dans la finale de la Conférence du Pays de Galles à l’époque. gagnants, les Canadiens de Montréal, en cinq matchs.

Bien sûr, cela a déjà été des séries éliminatoires pas comme les autres pour les Islanders, les Flyers et tout le monde qui joue au hockey ce mois-ci dans les deux villes pôles canadiennes.

La saison régulière s’est terminée le 11 mars en raison de la pandémie et les séries éliminatoires n’ont commencé que le 1er août. New York n’était même pas assuré d’une place dans le groupe principal jusqu’à ce qu’il batte les Panthers de la Floride en quatre matchs dans un best-of- cinq séries de tours de qualification.

Et il y aura une autre ride introduite dimanche – jouer le deuxième match d’un set consécutif après que les équipes n’aient pas joué pendant plus de 48 heures après le match 2 de mercredi tout en rejoignant les six autres équipes éliminatoires pour protester contre l’injustice raciale.

“Vous parlez de tout vous lancer – tout de cette pandémie, ce redémarrage, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la bulle, les problèmes sociaux qui ont été impliqués, le jour de congé, le changement d’horaire », A déclaré l’entraîneur-chef des Islanders Barry Trotz. “Notre groupe arrive et a compris que ce serait différent, et quoi qu’on nous lance, nous ne vacillerons pas.”

L’entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, a reconnu un sentiment d’urgence pour son équipe.

Les équipes qui accusent un retard de trois matchs contre un dans une série de sept meilleurs matchs de la LNH sont revenues pour remporter la série une seule fois au cours des quatre années précédentes. Les Sharks de San Jose ont battu les Golden Knights de Vegas en quarts de finale de la Conférence Ouest au printemps dernier.

«Nous allons devoir être meilleurs (dimanche)», a déclaré Vigneault. “Nous n’avons pas beaucoup de temps ici. Nous devons nous regrouper rapidement et trouver un moyen de gagner (dimanche).”

Ce sera la 13e série consécutive des séries éliminatoires et la deuxième pour les Islanders et les Flyers. L’équipe qui a remporté le premier match consécutif a une fiche de 4-8 dans le deuxième match.

Deux de ces défaites ont été enregistrées par les Islanders, qui ont battu les Panthers, 4-2, dans le deuxième match le 4 août et ont perdu 3-2 dans le troisième match le 5 août, et les Flyers, qui ont battu les Canadiens, 2- 0, dans le match 4 d’une série de quarts de finale de la Conférence de l’Est le 18 août avant de perdre, 5-3, dans le match 5.

Semyon Varlamov des Islanders et Carter Hart des Flyers, qui ont tous débuté samedi, ont débuté les deux volets consécutifs. Ni Trotz ni Vigneault n’ont révélé leurs plans de gardien pour dimanche.

– Médias au niveau du champ