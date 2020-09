Les Islanders de New York ont ​​connu de nombreux rebondissements au cours de la plus longue saison de la LNH de tous les temps.

Maintenant, les Islanders doivent monter au moins un autre tour sur les montagnes russes.

Les Islanders chercheront à éviter de tomber dans un gros trou vendredi soir lorsqu’ils affronteront le Lightning de Tampa Bay dans le troisième match de la finale de la Conférence de l’Est à Edmonton.

Le Lightning a pris une avance de 2-0 de façon dramatique mercredi soir, lorsque Nikita Kucherov a marqué le but du bris d’égalité avec 8,8 secondes à jouer en troisième période pour permettre à Tampa Bay de s’imposer 2-1.

Le but de Kucherov a couronné un match à la fois encourageant et frustrant pour les deux équipes.

Le Lightning a été battu 28-21 – les 21 tirs étaient leur moins depuis l’enregistrement de 21 tirs contre les Bruins de Boston le 3 mars – et a passé la majeure partie du match sans l’ailier droit Alex Killorn, qui a été expulsé pour avoir embarqué sur Brock Nelson au début du première période. Tampa Bay a également perdu son meilleur buteur en séries éliminatoires, le centre Brayden Point, à cause d’une blessure non divulguée peu avant le milieu de la deuxième période.

Mais le but de Kucherov – le deuxième but décisif en troisième période en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise – a prolongé la séquence de victoires du Lightning à six matchs et leur a laissé deux victoires avant d’atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 2015.

“Vous perdez rarement des gars dans un match, et encore moins deux gars, tôt”, a déclaré l’entraîneur-chef de Lightning Jon Cooper. “C’est un long tronçon à faire avec seulement neuf (attaquants).”

Le Lightning devra peut-être recommencer vendredi. La LNH a annoncé jeudi que Killorn était suspendu pour le quatrième match, et Cooper a reconnu que Point pourrait ne pas jouer.

«En fin de compte, c’était cruel», a déclaré Cooper. «C’est ce qu’était cet effort. C’était juste cruel.

Les Islanders avaient l’air beaucoup plus frais et meilleurs qu’ils ne l’avaient fait lundi soir lors d’une défaite de 8-2 dans le premier match, mais ils ont gaspillé de nombreuses occasions mercredi pour marquer un deuxième but. New York a été 0-en-4 en avantage numérique, y compris un avantage de cinq minutes après que Killorn a été expulsé ainsi qu’une occasion de 5 contre 3 en troisième période.

«C’est une façon difficile de perdre», a déclaré l’ailier droit des Islanders Matt Martin, qui a marqué 84 secondes après le match. “Jouez comme ça, le plus souvent, vous allez gagner. Après une défaite éclatante, j’ai aimé notre réponse en tant que groupe.”

Seules deux équipes – les Islanders de 1984 et les Penguins de Pittsburgh de 1991 – sont revenues d’un trou 0-2 pour remporter une série de finales de conférence. Mais New York, qui a connu une séquence de 17 matchs avec un record de franchise du 12 octobre au 23 novembre avant de tomber à la neuvième place dans l’Est en perdant ses sept derniers matchs avant la fin de la saison régulière en raison de la pandémie, a beaucoup des retours d’expérience.

Les Islanders ont remporté 10 de leurs 13 premiers matchs éliminatoires dans la bulle de Toronto et ont perdu en prolongation contre les Flyers de Philadelphie lors des matchs 5 et 6 avant de remporter une victoire de 4-0 lors du match 7 des demi-finales samedi dernier.

«Nous avons perdu quelques matchs en prolongation, nous avons perdu de différentes manières qui nous frappent au ventre à plusieurs reprises», a déclaré l’entraîneur-chef des Islanders Barry Trotz. “Celui-ci est un peu un coup dans le ventre. Et chaque fois que nous avons fait cela, nous nous sommes levés.”

