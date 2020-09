La dernière fois que les Islanders de New York étaient aussi proches de la version de la LNH des quatre derniers, leurs deux meilleurs buteurs en demi-finale de la Conférence Est – Anders Lee et Jean-Gabriel Pageau – avaient respectivement deux ans et six mois. .

L’entraîneur-chef Barry Trotz avait 30 ans et était entraîneur dans la Ligue américaine de hockey.

Mais ne vous attendez pas à ce que Trotz et ses joueurs se concentrent trop sur le temps écoulé depuis que les Islanders n’ont pas été dans la position où ils seront mardi soir.

Les Islanders chercheront à atteindre les finales de la conférence pour la première fois depuis 1993 lorsqu’ils affronteront les Flyers de Philadelphie dans le cinquième match d’une série de demi-finales de la Conférence de l’Est à Toronto.

Les Islanders ont pris une avance de 3-1 dans la série lors du quatrième match dimanche soir, lorsque Pageau a marqué le but du bris d’égalité dans la troisième période d’une victoire de 3-2.

Avec une autre victoire, les Islanders, sixième tête de série, poursuivront l’histoire estivale de Cendrillon dans la LNH et mettront fin à la plus longue sécheresse des finales de conférence de la ligue. New York s’est qualifié – comme on l’appelait alors – à la finale de la Conférence du Pays de Galles en 1993 en éliminant les Capitals de Washington en demi-finale de la division Patrick avant de contrarier le double champion en titre de la Coupe Stanley des Penguins de Pittsburgh lors d’une finale de la division Patrick en sept matchs. séries.

La seule autre équipe qui n’a pas participé à la finale de la conférence depuis 1993 est les Blue Jackets de Columbus, qui n’ont commencé à jouer qu’en 2000.

Mais les Islanders, qui étaient un point hors de la huitième place en séries éliminatoires de la Conférence Est lorsque la saison régulière s’est terminée en raison de la pandémie du 11 mars, ne sont pas plongés dans l’histoire qu’ils peuvent créer mardi – surtout après avoir remporté dimanche. malgré ce que Trotz a appelé leur pire match des séries éliminatoires.

“Regardons la tâche à accomplir”, a déclaré Trotz dimanche soir. “La tâche à accomplir est que nous devons gagner un match de plus. Et ce dernier match est le plus difficile. Nous allons devoir aller le gagner. Personne ne sortira de la salle pour nous donner un match.”

“Nous devons aller le gagner. Et aujourd’hui, nous n’avons pas assez bien joué pour le gagner. Nous avons pu gagner et cela en dit long sur ce groupe.”

Les équipes qui traînent 3-1 ont une fiche de 29-284 (9,3%) pour remporter une série éliminatoire de la Coupe Stanley au meilleur des 7, dont 0-6 au premier tour cette saison.

Bien qu’ils soient tombés dans un trou qui a été historiquement difficile à sortir, les Flyers, tête de série, espèrent avoir généré un élan lors de la défaite de dimanche.

Au premier tour de cette saison, les équipes qui avaient perdu 3-1 dans une série étaient 0-6 dans les victoires en série. Mais cela n’a pas d’importance pour Philadelphie, qui a réalisé les 12 derniers tirs de la deuxième période, a battu les Islanders 17-3 dans la période et 38-33 au total.

«C’est difficile», a déclaré le gardien des Flyers, Brian Elliott, dimanche soir. “Vous voulez gagner, surtout dans ce match clé ici. Mais nous sommes en panne, mais nous ne sommes pas sortis et je pense que les gars le réalisent.

“Je pense que si nous jouons notre jeu constant, nous nous donnerons une bonne chance.”

Et l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault, a déjà organisé de tels retours. Il a guidé les Rangers de New York après un déficit de 3-1 pour vaincre les Penguins au deuxième tour de 2014. Ses Rangers l’ont fait à nouveau en 2015, lorsqu’un déficit de 3-1 n’a pas empêché New York de battre les Capitals de Washington (entraînés par Trotz) au deuxième tour.

«La beauté des séries éliminatoires est qu’elles peuvent tourner rapidement, et je pense que nous sommes sur le point de réussir», a déclaré le défenseur de Philadelphie Matt Niskanen lundi. “Je crois que dans notre groupe nous pouvons le faire. Nous devons faire quelque chose de bien pour nous ici dans le cinquième match et nous pouvons commencer à inverser la série.”

– Médias au niveau du champ