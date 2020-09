Les Rangers du Texas accueilleront les Angels de Los Angeles mercredi à Arlington, au Texas, pour tenter de tirer le meilleur parti d’une saison autrement inoubliable.

Un possible positif pour les Rangers (14-27) à sortir de cette saison est l’occasion d’accélérer le processus de développement d’Anderson Tejeda. Le joueur de champ intérieur de 22 ans a joué au ballon de classe A la saison dernière et devait passer cette saison en Double-A.

Cependant, avec la saison des ligues mineures annulée à cause du COVID-19, Tejeda a acquis une expérience dans les ligues majeures sur laquelle il ne comptait pas. Tejeda est avant tout un arrêt court mais peut également jouer aux deuxième et troisième buts. Il a joué au deuxième but mardi et a obtenu un score de 0 en 3 avec une marche lors de la victoire 7-1 du Texas contre les Angels.

Tejeda n’est pas tout à fait prêt à succéder à l’arrêt-court Elvis Andrus, vétéran de 12 ans, qui n’a que 32 ans et est signé pour la saison 2022. Mais le jeune a la chance de se mouiller les pieds en jouant à plusieurs positions.

En sept matchs, Tejeda a frappé au bâton .200 (4 en 20) avec deux circuits, un de chaque côté du marbre.

“Il est assez brutal”, a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward. “Ce n’est pas plus que n’importe quel autre gars venant du bal (Classe) A. Il aurait probablement été en Double-A cette année. Nous avions en quelque sorte une vision de peut-être qu’il serait ici à un moment donné cette année. Il apprend, cependant , mec.

“Une chose est qu’il a hâte d’apprendre. Il pose beaucoup de questions. Il est intrépide sur le terrain de baseball. Cela mène au succès. Il va là-bas et le laisse déchirer.”

Pendant ce temps, les Angels (17-26) gardent de minces espoirs de séries éliminatoires, même si cela ne semble pas probable. L’équipe est à la recherche de circuits marquants – d’Albert Pujols et Anthony Rendon.

Rendon vise son premier circuit cette saison loin de l’Angel Stadium, car les huit qu’il a frappés sont venus à Anaheim. Cependant, il est crédité d’un circuit «routier». Il est arrivé samedi dernier au Angel Stadium lors du deuxième match d’un double face aux Astros. Il a été considéré comme un match «à domicile» des Astros parce qu’il s’agissait d’un jeu de maquillage pour celui annulé le 26 août à Houston en raison de préoccupations concernant l’ouragan Laura.

Pujols n’est pas allé plus loin depuis le 4 août, son total de carrière est resté à 659, un de moins pour égaler Willie Mays au cinquième rang de la liste de tous les temps. Pujols a des opportunités limitées ces derniers temps – il n’a commencé que quatre des huit matchs du club jusqu’à présent en septembre, et il n’a fait partie de l’alignement dans aucun des deux derniers matchs.

“Il a l’impression qu’il devrait être là-bas tous les jours, mais il ne le laisse pas l’atteindre”, a déclaré Rendon. “Il est toujours un coéquipier incroyable, et il va toujours là-bas et fait son travail, puis il est prêt à jouer chaque fois qu’il est dans l’alignement.”

Pujols a joué dans 28 des 43 matchs du club, au bâton .226 avec trois circuits, 19 points produits et un .642 OPS.

La recrue Kyle Cody, 0-1 avec une mpm de 0,00, débutera pour le Texas, après avoir fait quatre apparitions (un départ) cette saison. Il a accordé un point non mérité en 7 1/3 de manches, ne rapportant que deux coups sûrs jusqu’à présent. Cody a raté la majeure partie de 2018 et toute l’année 2019 après avoir subi une opération chirurgicale à Tommy John.

Julio Teheran, 0-2 avec une MPM de 7,94 en six matchs (cinq départs), partira pour Los Angeles. Il vient de réaliser sa meilleure performance de la saison, quand il a abandonné deux points et trois coups sûrs en cinq manches contre les Padres de San Diego le 2 septembre. Téhéran a une fiche de 1-1 avec une MPM de 2,08 en deux départs en carrière contre le Texas.

