Le ministre japonais des Jeux, Seiko Hashimoto, a déclaré mardi que les Jeux olympiques de Tokyo reportés doivent être organisés l’été prochain “à tout prix”, compte tenu des efforts déployés par les athlètes et autres personnes impliquées.

“Toutes les personnes impliquées dans les jeux travaillent ensemble pour se préparer, et les athlètes font également des efforts considérables pour l’année prochaine dans les circonstances qui leur ont été confiées”, a déclaré Hashimoto aux journalistes lors d’une conférence de presse, par Kyodo News.

“Je pense que nous devons organiser les matchs à tout prix”, a-t-elle déclaré. “Je veux concentrer tous nos efforts sur les mesures contre le coronavirus.”

Les commentaires de Hashimoto sont venus en réponse au vice-président du Comité International Olympique John Coates, chef de la commission de coordination du CIO, déclarant lundi que les Jeux “se dérouleront avec ou sans COVID” comme prévu à partir du 23 juillet 2021.

Hashimoto, ancien patineur de vitesse olympique, est le dernier officiel à paraître optimiste quant à la tenue des Jeux malgré la pandémie de coronavirus en cours.

La semaine dernière, Toshiro Muto, PDG des Jeux de Tokyo, a déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus n’était “pas une condition préalable” pour organiser les Jeux olympiques.

“Le Comité International Olympique et l’OMS ont déjà discuté de cette question. Ce n’est pas une condition pour la livraison des Jeux de Tokyo 2020. Un vaccin n’est pas une exigence”, a déclaré Muto. “Bien sûr, si des vaccins sont développés, nous l’apprécierons vraiment. Et pour Tokyo 2020, ce sera formidable. Mais si vous me demandez si c’est une condition, ce n’est pas une condition.”

Un groupe de travail olympique se réunira au cours des prochains mois pour traiter de problèmes tels que l’entrée d’athlètes au Japon, les tests COVID-19, les mesures de sécurité des sites, les mesures antivirus au village des athlètes, les problèmes d’immigration et le statut des fans. Le Japon est confronté à un défi majeur, le public étant sceptique quant à la possibilité ou au devoir d’avoir des Jeux olympiques. La nation a déjà investi des milliards et le retard coûtera probablement des milliards de plus.

