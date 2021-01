De la salle de presse et de Xinhua

Journal La Jornada

Samedi 2 janvier 2021, p. a11

Dans leurs messages du Nouvel An, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président du Comité international olympique Thomas Bach ont convenu que les événements d’été à Tokyo seraient la priorité pour 2021.

Les Jeux olympiques et paralympiques seront sûrs et serviront de symbole de solidarité mondiale, a déclaré Suga, faisant référence aux deux engagements prévus en juillet, août et septembre qui ont été déplacés cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

Le cabinet Suga promet fermement de protéger la vie et les moyens de subsistance des citoyens et continuera de consacrer toute son énergie à prévenir la propagation des infections et à relancer l’économie, a déclaré le chef du gouvernement japonais.

Par ailleurs, Bach a réitéré son appréciation pour l’engagement et la détermination du Japon à accueillir les Jeux olympiques de manière sûre pour tous les participants et d’une manière qui correspond au monde post-coronavirus. Nous vivrons tous des matchs inoubliables, a-t-il déclaré dans son message.

Quant aux jeux de Pékin 2022, le leader allemand a indiqué qu’il fallait déjà commencer à préparer en ce début d’année l’épreuve hivernale. Bach a également souligné le rôle joué par le sport dans une année 2020 bouleversée par la pandémie, comme le montrent les campagnes de l’organisation pour #StayStrong #StayActive #StayHealthy and Healthy Together et a appelé à solidarité face aux défis futurs.