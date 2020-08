Plus de trois heures après que les Bucks devaient commencer le cinquième match de leur série de premier tour contre le Magic, les joueurs de Milwaukee ont livré un message exigeant action et responsabilité après le tournage de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin.

Les gardes Bucks Sterling Brown et George Hill ont lu une déclaration d’équipe aux membres des médias devant les vestiaires de l’équipe mercredi soir qui appelait la législature de l’État du Wisconsin à “prendre des mesures significatives pour résoudre les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et de réforme de la justice pénale”. (Les joueurs n’ont pas répondu aux questions des journalistes.)

La déclaration des Bucks, dans son intégralité:

«Les quatre derniers mois ont mis en lumière les injustices raciales actuelles auxquelles sont confrontées nos communautés afro-américaines. Les citoyens du pays ont utilisé leurs voix et leurs plates-formes pour dénoncer ces actes répréhensibles.

<< Au cours des derniers jours, dans notre État d'origine, le Wisconsin, nous avons vu la vidéo horrible de Jacob Blake abattu dans le dos sept fois par un policier à Kenosha, et la fusillade supplémentaire de manifestants. Malgré le plaidoyer écrasant pour le changement , il n'y a pas eu d'action, nous ne pouvons donc pas nous concentrer aujourd'hui sur le basketball.

“Lorsque nous prenons le court et représentons Milwaukee et le Wisconsin, nous sommes censés jouer à un niveau élevé, donner le maximum d’efforts et nous tenir mutuellement responsables. Nous nous tenons à cette norme, et en ce moment, nous exigeons la même législateurs et application de la loi.

<< Nous demandons que justice soit rendue pour Jacob Blake et demandons que les officiers soient tenus responsables. Pour que cela se produise, il est impératif que l'Assemblée législative de l'État du Wisconsin se réunisse après des mois d'inaction et prenne des mesures significatives pour résoudre les problèmes de responsabilité de la police, de brutalité et réforme de la justice pénale. Nous encourageons tous les citoyens à s'éduquer, à prendre des mesures pacifiques et responsables et à ne pas oublier de voter le 3 novembre. "