Debout devant un micro jeudi, avec ses camarades autour de lui, Nazem Kadri, de l’Avalanche du Colorado, l’a mieux dit: «Certaines choses sont plus grandes que le sport. Il arrive un moment où vous devez commencer à agir selon vos paroles. »

Un jour après que les Milwaukee Bucks ont boycotté leur match éliminatoire de la NBA pour protester contre les inégalités raciales, envoyant un raz-de-marée d’action à travers le monde du sport, les joueurs de la LNH ont rejoint le mouvement et ont choisi de ne pas jouer jeudi ou vendredi. Les efforts sont venus en réponse à la fusillade de la police sur Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin, au cours du week-end.

“Après de longues discussions, les joueurs de la LNH croient que la meilleure marche à suivre serait de prendre du recul et de ne pas jouer les matchs de ce soir et de demain comme prévu”, lit-on dans une déclaration conjointe de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH. «La LNH appuie la décision des joueurs et reprogrammera ces quatre matchs à compter de samedi et ajustera le reste du calendrier du deuxième tour en conséquence.

«Les communautés noires et brunes continuent de faire face à des expériences réelles et douloureuses. La LNH et l’AJLNH reconnaissent qu’il reste beaucoup à faire avant que nous puissions jouer un rôle approprié dans une discussion centrée sur la diversité, l’inclusion et la justice sociale. Nous comprenons que les tragédies impliquant Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor et d’autres exigent que nous reconnaissions ce moment. Nous nous engageons à travailler pour utiliser notre sport pour influencer un changement positif dans la société. “

SPIEGEL: La LNH joue des matchs au milieu des boycotts sportifs, un geste qui rate encore une fois la cible

Le mouvement intervient moins de 24 heures après que la LNH a laissé tomber la rondelle et joué deux matchs mercredi soir. (Le match des Islanders et des Flyers était un match de l’après-midi et se poursuivait lorsque les Bucks ont décidé de boycotter.)

«J’adore le sport. J’adore le hockey. J’ai l’impression qu’hier a été une occasion manquée pour nous», a déclaré Kevin Weekes sur Hockey Central jeudi matin. “J’avais l’impression que la cadence du battement de tambour était telle que c’était un moment décisif autour de cette question … mais en tant que ligue hier, j’ai l’impression que c’était une occasion manquée pour nous.”

Les disponibilités médiatiques d’après-match après les matchs Bruins-Lightning et Stars-Avalanche étaient fortement concentrées sur les raisons pour lesquelles les matchs étaient joués.

Le capitaine des Bruins, Zdeno Chara, a déclaré que les mesures prises par les Bucks, puis le reste de la NBA, s’étaient déroulées «trop près» de l’heure du match et qu’il n’y avait «pas assez de temps pour modifier le calendrier. Une déclaration similaire a été faite par Kevin des Éclairage. Shattenkirk, qui a déclaré que l’équipe ne l’avait pas découvert avant d’arriver à la patinoire. Jeudi, l’entraîneur-chef des Flyers a déclaré le lendemain matin: “Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur.”

Maintenant, ils le font.

PLUS: Evander Kane et Matt Dumba critiquent la décision de la LNH de jouer

Une chose qui a été répétée à plusieurs reprises entre les villes-bulles d’Edmonton et de Toronto était le soutien à ce que la NBA a fait et que des changements sont nécessaires non seulement dans le monde, mais dans la communauté du hockey.

“Honnêtement, je pense que nous devons faire plus en tant que ligue”, a déclaré Tyler Seguin des Stars après le match de son équipe. Début août, Seguin, son coéquipier Jason Dickinson et Ryan Reaves et Robin Lehner de Vegas se sont agenouillés pendant les hymnes avant leur match de tournoi à la ronde. «Je ne sais pas si c’est parce que nous venons, vous savez, honnêtement, de la culture du hockey consistant à être silencieux et à ne pas dire ce que vous pensez tout le temps. Je pense que les gars sont devenus plus à l’aise et confiants pour le faire. Mais, pour autant que vous le sachiez, dans toute la ligue, je pense vraiment que nous devons faire plus. “

PLUS: Alors que la LNH continue de jouer au milieu des troubles, certains se demandent si les mots suffisent: “ Je ne pense pas que nous devrions être ici ”

Ces mots ont été repris par le capitaine de l’Avalanche, Gabriel Landeskog.

«C’est une question où de nombreux joueurs et de nombreuses superstars de cette ligue se sont prononcés et ont fait des déclarations via leurs canaux et utilisent leur plateforme pour exprimer leurs opinions, ce qui est parfois un peu inhabituel pour les joueurs de hockey qui aimeraient pour rester privé, mais cela a duré trop longtemps dans ce pays et il faut changer … cela est allé trop loin. “

Jeudi, les joueurs ont fait le premier pas, être des leaders et travailler pour faire un changement.