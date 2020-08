Cela a commencé avec des SMS qui ont conduit à des conversations qui se sont transformées en mouvement.

Un jour après que les joueurs des Milwaukee Bucks ont boycotté leur match éliminatoire de la NBA pour protester contre les inégalités raciales, envoyant un raz-de-marée d’action à travers le monde du sport, les joueurs de la LNH ont choisi de ne pas jouer jeudi ou vendredi. Les efforts sont venus en réponse à la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin, au cours du week-end.

“Si vous regardez autour de cette salle, il y a beaucoup d’athlètes blancs ici, et je pense que c’est la déclaration qui est faite en ce moment”, a déclaré Ryan Reaves des Golden Knights alors qu’il se tenait devant et à côté des joueurs de la Bulle de la Conférence occidentale. “C’est formidable que la NBA ait fait cela, et la MLB et la WNBA – ils ont beaucoup de joueurs noirs dans ces ligues. Mais pour que tous ces athlètes ici prennent position et disent: ‘Vous savez quoi? Nous voyons le problème, aussi, et nous sommes derrière vous.

“Je vais en guerre avec ces gars. Je déteste leurs tripes sur la glace, mais je ne pourrais pas être plus fier de ces gars. La déclaration qu’ils ont faite aujourd’hui est quelque chose qui va durer. Ces deux jours ne vont pas réparer quoi que ce soit, mais la conversation et la déclaration qui ont été faites sont très puissantes, en particulier venant de cette ligue. “

Trois matchs ont été disputés mercredi dans la LNH. Un de ces concours – Game 2 of Flyers. vs Islanders – était un concours d’après-midi bien en cours lorsque les manifestations ont commencé à se produire dans la NBA, la WNBA, la MLB, la MLS et au-delà.

Les matchs de hockey prévus à 20 h et 22 h 30 HE se poursuivaient.

“Ça ne me sentait pas bien”, a déclaré Pierre-Edouard Bellemare de l’Avalanche, qui a joué mercredi soir contre les Stars. “Après y avoir réfléchi et nous avoir été ici ensemble, c’est la meilleure réponse que nous aurions pu avoir.”

Alors que les événements de mercredi ont peut-être allumé une étincelle, les activités de jeudi matin ont enflammé le moment où le monde du hockey a pris position de Toronto à Edmonton.

«Hier soir, j’ai eu du mal avec ce que je voulais faire, que ce soit: ‘Vais-je vraiment quitter mon équipe et être le seul gars ou y aura-t-il quelques gars?’ Mais je me suis réveillé avec un texto de Kevin Shattenkirk (du Lightning) et il avait un groupe de gars dans l’Est et ils voulaient parler. Ensuite, j’ai reçu un texto disant que Vancouver voulait parler », se souvient Reaves.

“Je pense que c’est la chose la plus puissante qui soit arrivée aujourd’hui.”

Début août, Reaves et son coéquipier Robin Lehner étaient deux des quatre joueurs – rejoints par les Stars Tyler Seguin et Jason Dickinson – à prendre un genou pendant les hymnes avant un match de tournoi à la ronde. Matt Dumba, du Wild, a prononcé un discours passionné et a pris un genou avant que les Blackhawks et les Oilers ne jouent un match de qualification. Dumba a également levé le poing pendant les hymnes avant les matchs de sa propre équipe.

“Certaines choses sont plus importantes que le sport et il arrive un moment où tu dois commencer à agir sur parole. Donc tu pourrais dire et mettre des pancartes et avoir tout ce truc, ce qui est génial, mais à la fin de la journée c’est, ‘Quoi faisons-nous vraiment une différence? C’est l’heure de l’action », a déclaré Nazem Kadri de l’Avalanche.

“C’est une déclaration assez grande, juste tous ces gars qui restent ensemble”, a-t-il déclaré pendant le presseur. «J’ai tellement plus de respect pour chaque joueur de cette ligue en faisant quelque chose comme ça … nous pouvons utiliser ces prochains jours pour nous éduquer davantage pour l’amélioration de la société. C’est quelque chose qui devait être fait. Le hockey est un le sport d’équipe, un jeu d’équipe, et chacun de ces gars est sur la même longueur d’onde et se tient les uns avec les autres. “

La place Rogers et l’aréna Banque Scotia seront désormais sombres les jeudi et vendredi soirs. Mais que se passe-t-il ensuite? Comme l’a dit Reaves, deux jours ne régleront rien.

“Je pense que la Hockey Diversity Alliance est un bon début, n’est-ce pas?”, A déclaré Jason Dickinson des Stars à propos d’une organisation créée par des joueurs minoritaires actuels et anciens de la LNH, dont Kadri et Reaves, pour aider à éradiquer le racisme systémique et l’intolérance au hockey. “Ils lancent le bal pour faire entrer l’allié blanc, nous embarquer et les aider. Je ne peux pas dire que nous avons un plan définitif aujourd’hui. Nous travaillons sur des choses et c’est pourquoi nous il faut quelques jours pour parler des choses, s’organiser et vraiment élaborer un plan parce que nous pouvons parler autant que nous voulons, mais tant que nous ne faisons pas quelque chose, ce ne sont que des mots. “

“Nous avons certaines initiatives et politiques sur lesquelles nous aimerions que la LNH agisse”, a noté Kadri. “Il y a un plan et pour aller de l’avant, nous voulons que la LNH comprenne qu’il s’agit d’un partenariat, d’un effort collaboratif pour créer un changement durable. Pour aller de l’avant, vous savez, il faudra que ce soit toute la ligue, ce sera collectivement – pas seulement un ou deux gars. La force dans les chiffres est la clé. Pour faire des changements sérieux, c’est ce qu’il faut. “