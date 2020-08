Les joueurs de la NBA auraient été contrariés par le garde des Clippers Patrick Beverley après des commentaires qu’il a tenus lors d’une réunion.

Dans un rapport détaillé de Chris Haynes de Yahoo Sports intitulé “Dans les 48 heures émotionnelles qui ont sauvé la bulle de la NBA”, un incident a été évoqué concernant Beverley. Haynes a rapporté un moment où la directrice exécutive du syndicat des joueurs, Michele Roberts, a demandé si elle pouvait parler des ramifications financières de la sortie de la bulle.

De Haynes:

Alors qu’elle examinait les chiffres, le garde des Clippers, Patrick Beverley, l’a brusquement interrompue, disant qu’il n’était pas d’accord avec sa logique, ont déclaré des sources. Roberts a gentiment réitéré qu’il s’agissait de pertes potentielles que les joueurs subiraient, et Beverley a de nouveau interrompu. Roberts a demandé poliment si elle pouvait continuer avec son point, et Beverley a répondu: “Non, je paie votre salaire”, ont déclaré des sources. Cela a provoqué un tollé chez Paul, Haslem et d’autres, qui sont intervenus et ont dit à Beverley que le manque de respect ne serait pas toléré, ont déclaré des sources.

PLUS: Pourquoi l’appel des joueurs de la NBA à continuer la saison est la bonne décision

Il n’y a pas plus de détails sur l’incident, mais le rapport de Haynes n’a pas fait paraître Beverley bien. Alors que le rapport de Haynes sur Beverley gagnait plus d’attention, les fans de la NBA ont exprimé leurs réflexions sur la réaction du joueur des Clippers.

Patrick Beverly se sentant suffisamment à l’aise pour interrompre Michele Roberts et lui dire: «Je paie votre salaire» est écœurant. Pourquoi croit-il qu’il est si important? – Colb (@___Colb___) 28 août 2020

ouais l’homme Patrick Beverly s’est joué avec ce désordre. C’est un tel microcosme. Mec indigné par l’injustice mais pense qu’il arrive à rabaisser une femme noire. – David Dennis Jr. (@DavidDTSS) 28 août 2020

Michele Roberts est la directrice générale de la NBPA. Elle est la première femme à diriger un important syndicat professionnel du sport en Amérique du Nord. Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec elle, mais montrez au moins un peu de respect 🙏 pic.twitter.com/RnV0rMrvEd – NBA Central (@TheNBACentral) 28 août 2020

Pat Bev doit des excuses à Michele Roberts. Arrêt complet. C’est plus irrespectueux de lui parler comme ça quand elle se bat pour vous. Mais c’est aussi un autre chapitre sur les femmes noires en première ligne et comment leurs contributions ne sont souvent pas appréciées ou complètement oubliées. – Justin Tinsley (@JustinTinsley) 28 août 2020

Ni Beverley ni Roberts n’ont commenté publiquement le rapport de Haynes.

La coéquipière de Beverley, Ivica Zubac, a déclaré sur Twitter que ces commentaires n’avaient jamais été faits.

Bien que nous ne connaissions pas les détails de ce que Roberts a dit lors de la réunion, nous avons une idée. Roberts s’est entretenue avec . plus tôt dans la semaine et a expliqué pourquoi elle avait tenté de convaincre les joueurs de ne pas boycotter les matchs.

«Vas-tu faire ce que (Maya) Moore a fait? Si tu me dis que tu vas faire ça, alors je suis la dernière personne (à t’arrêter). En fait, je vais te pousser dehors la porte si vous dites: «Je vais arrêter de jouer au basket pour travailler exclusivement pour le mouvement». Absolument. Je ne vais pas seulement essayer de vous arrêter, je vais vous pousser à la porte parce que je pense que c’est tellement louable. Mais si vous me dites que vous n’allez pas jouer , et ne pas jouer, et ne rien faire, alors, OK, tu peux faire ça aussi.… Si tu es tellement dégoûté que tu ne veux pas jouer, c’est bien », dit-elle.

“Mais, demandez-vous: est-ce que quelqu’un va vous mettre un micro au visage si vous retournez dans la ville vide et ne jouez pas? Aurait-il même un micro sur votre visage en ce moment si vous n’étiez pas T’étais pas ici, dans la bulle, et tu étais à la maison? N’ignorez pas la puissance de votre putain de plate-forme. Le monde regarde cette bulle. Des gens du monde entier m’ont contacté pour me poser des questions sur la bulle . Je ne dirais jamais à un joueur, tu devrais jouer. Je pose juste des questions. “