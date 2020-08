La bouche de Draymond Green lui a causé pas mal d’ennuis au cours de sa carrière dans la NBA, mais cela lui rapporte maintenant.

Green, qui a été invité sur la programmation NBA de TNT au cours des dernières semaines, a signé avec . en tant que contributeur pour le réseau. Il a fait sa première apparition vendredi lorsqu’il a rejoint Jake Tapper pour discuter de la frappe historique des joueurs de la NBA la semaine dernière, et comme d’habitude, il a été assez franc.

Avec le reste de ses coéquipiers, Green a eu un peu plus de temps libre cette saison (et cet été), les Warriors étant l’une des huit équipes qui ne se sont pas qualifiées pour une invitation à la «bulle» d’Orlando. où la saison NBA 2019-20 se terminera.

Bien qu’il soit sur la touche, cependant, Green est resté impliqué, utilisant à la fois sa voix et sa plate-forme pour sensibiliser au combat que ses frères NBA continuent de mener – justice pour les membres de la communauté noire qui ont été victimes de la police. brutalité, ainsi que les efforts pour mettre fin à la suppression des électeurs.

Green a attiré l’attention au cours des derniers jours lorsqu’il a été rapporté qu’il recommandait aux joueurs de poursuivre leur saison, malgré le fait que les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles étaient apparemment en faveur de l’annulation.

Green l’a abordé avec Tapper vendredi, expliquant sa justification.

Je pense qu’il est très important que nous continuions à jouer. Je pense que lorsque vous l’exprimez en termes de concert quand un artiste est sur scène, si vous êtes assis dans les saignements de nez, la seule façon d’entendre cet artiste est parce qu’il a un microphone et qu’il est sur scène et donc si nous quittons notre scène et que nous lâchons notre micro, nous ne pouvons plus parler pour les personnes dont nous parlons et qui font partie de notre communauté pour lesquelles leurs voix ne sont pas entendues et je pense qu’il est extrêmement important que nous continuions à parler leur.

Et aussi, si vous le regardez du point de vue de l’argent et des ressources, il n’est pas surprenant que des tonnes de gars de la NBA, des équipes de la NBA et de la ligue dans son ensemble contribuent à la communauté urbaine, à la communauté noire, je sais que j’aime contribuer autant comme je peux peut-être. Si nous prenons ces ressources, nous nous en prenons pour pouvoir continuer ce combat et je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire.