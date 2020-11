Les temps sont durs avec le coronavirus. Les clubs luttent pour lutter contre la pandémie avec des mesures de sauvegarde de leur économie. Atlético de Madrid a décidé de réduire de 7% les salaires des membres du premier personnel. Cette mesure sera mise en œuvre jusqu’à la fin de cette saison, en pensant seulement et exclusivement à pouvoir sauver cette saison au niveau économique.

«Il y a un accord préliminaire pour réduire le token de 7%. Non il y aurait des pièges, ce serait de l’argent qu’ils perdraient à jamais. Il n’y aurait aucune rénovation à égaler “, a-t-il déclaré en exclusivité Eduardo Inda lors de sa visite à El Chiringuito de Jugones.

De l’entité rojiblanca, ils veulent protéger leur économie contre la crise difficile que traverse ce pays en raison du COVID-19. Pour cette raison, le club a décidé d’appliquer une réduction de salaire aux membres de l’équipe première comme l’ont déjà fait d’autres clubs comme le Real Madrid ou Barcelone. Contrairement à ce que l’équipe du Barça a fait, l’Atlético ne l’appliquera pas via des renouvellements avec des contrats plus longs pour répartir les montants sur plusieurs années, mais plutôt ce sera une réduction de 7% sur le total de ce que chaque joueur facture.

Cette mesure Il sera mis en œuvre uniquement et exclusivement pendant la saison 2020-21 en cours, à partir de l’année prochaine, il serait désactivé et les joueurs recevraient à nouveau l’intégralité du salaire qui leur correspond par contrat. Dans les bureaux du club de matelas, ils suivent la philosophie d’un match à l’autre, c’est-à-dire penser au présent et voir comment les choses, les compétitions et surtout la pandémie progressent.

Le salaire a déjà été baissé de 70%

Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Pendant l’état d’alarme et avec les compétitions arrêtées, les joueurs de la première équipe masculine, de la première équipe féminine et de la filiale masculine leur salaire a été réduit de 70% par ERTE. Cette mesure a été prise uniquement et exclusivement pendant que durait l’état d’alerte décrété par le Gouvernement lors du premier confinement. Lorsque l’état d’alarme a pris fin, la mesure a disparu et maintenant ils ont décidé d’appliquer à nouveau une nouvelle réduction de salaire, mais cette fois elle sera beaucoup plus légère.