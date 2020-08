Les Mets et les Marlins ont fait entendre leur voix.

Les deux équipes ont pris le terrain avant leur match au Citi Field, se sont engagées dans un moment de silence de 42 secondes, puis ont ensuite quitté le terrain après la minute de silence.

Les joueurs des Mets, Dominic Smith et Billy Hamilton, qui sont noirs, ont mené les équipes sur le terrain. Michael Wacha a pris le tertre pour New York, Lewis Brinson a été annoncé pour Miami, un moment de silence a suivi et un maillot Black Lives Matter a été laissé sur le marbre, la seule chose restante sur le terrain à Flushing.

La manifestation intervient un jour après que les Milwaukee Bucks ont refusé de jouer leur match éliminatoire NBA contre le Magic après que l’homme noir Jacob Blake ait été abattu par Kenosha, Wisconsin, la police sept fois dans le dos le 23 août. Plusieurs matchs éliminatoires de la NBA ont été reportés le 23 août. Jeudi aussi.

Smith était en larmes lors de la conférence de presse d’après-match de mercredi contre les Marlins, et il a appelé au changement social, à la justice raciale et à l’égalité pendant sa disponibilité dans les médias. Les joueurs de la MLB ont offert à Smith et à d’autres joueurs noirs américains des mots de soutien dans la journée qui a suivi.

La minute de silence de 42 secondes pourrait être un clin d’œil à Jackie Robinson, qui est célébrée le 28 août dans la MLB.

Trois matchs de la MLB ont été reportés mercredi, avec sept autres matchs non disputés jeudi soir.