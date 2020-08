Les joueurs de l’équipe de football du Kentucky ont décidé de ne pas s’entraîner jeudi à l’appui des récentes manifestations pour la justice sociale, a déclaré un porte-parole britannique au Louisville Courier-Journal.

Au lieu de s’entraîner, les joueurs ont choisi de se rencontrer et de “discuter de plus de moyens pour promouvoir leur influence et faire partie d’un changement efficace”, selon un porte-parole britannique.

L’école a déclaré dans un message partagé sur les réseaux sociaux que «nous sommes ensemble en tant que famille du football britannique».

“Unis pour promouvoir l’influence auprès du public, pour apprendre, comprendre et accepter nos différences et similitudes raciales, culturelles et spirituelles”, a déclaré l’école dans un communiqué. “Nous formons une équipe diversifiée et nous voulons que nos voix et nos actions influencent la communauté pour apporter un changement positif.”

Selon Ross Dellenger de Sports Illustrated, les joueurs de football de l’État du Mississippi ont également décidé de ne pas s’entraîner jeudi, rejoignant le Boston College et le sud de la Floride dans des manifestations dirigées par des joueurs. Un certain nombre d’équipes de la NFL ont également modifié leurs horaires d’entraînement jeudi dans une manifestation de protestation.

Les décisions des joueurs des Wildcats interviennent un peu plus de 24 heures après que les joueurs des Milwaukee Bucks ont décidé de ne pas participer au cinquième match contre le Magic à l’appui des manifestations contre Jacob Blake. Blake, un homme noir de 29 ans, a été abattu par la police à plusieurs reprises dans le dos dimanche à Kenosha, Wisconsin.

Un certain nombre de matchs de la MLB ont également été reportés en signe de protestation et les joueurs de la WNBA sont absents des matchs de jeudi pour la deuxième journée consécutive dans ce qu’ils appellent une «journée de réflexion, une journée d’action et de mobilisation éclairées».