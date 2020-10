La NBA pointe vers un scénario de confrontation entre les joueurs et la direction de la compétition. Les dates de début de la saison 2020-21, Après la fin de la bulle Disney pour la durée de la précédente, ils ont provoqué des écarts entre les intérêts des uns et des autres, dans une campagne qui devrait être un pont avant de retrouver la normalité attendue dans le monde du sport.

Au départ, le début de la saison 2020-21 était cité pour le mois de janvier, chose qui a été acceptée par la plupart des joueurs, qui ont considéré une date logique pour le point de départ de la NBA. Cependant, l’analyse au sein de la ligue a conduit à réfléchir à une avance de la compétition afin d’augmenter les profits, affectés par le coronavirus et la délocalisation de la compétition dans la bulle, qui n’a pas reçu les audiences attendues dans les diffusions.

On considère que la NBA pourrait réaliser un bénéfice de 500 millions de plus en cas de commence avant Noël, le 22 décembre, en économisant des dates toujours clés économiquement et en avançant la fin de la compétition au début du mois de juillet, sans marcher sur les Jeux Olympiques, grand événement sportif mondial en 2021.

Le plan d’Adam Silver, cependant, n’a pas été accueilli avec des paroles aimables. par les joueurs, en particulier les franchises qui sont allées le plus loin dans le championnat la saison dernière. Ainsi, deux joueurs des Los Angeles Lakers, Danny Green et Jared Dudley, ont protesté, menaçant même de l’absence de LeBron James lors des premiers matchs de la compétition. “Peut-être que nous ne le voyons pas pendant le premier mois avec ce calendrier”dit Green, qui a reçu le soutien de son partenaire Dudley. “L’émission doit continuer pour les télévisions, mais ne pleure pas quand les stars ne jouent pas.”

Deux orateurs secondaires prennent la parole, mais selon la presse spécialisée des États-Unis, les stars font également pression pour que ce soit le 18 janvier, jour de Martin Luther King, le point de départ de la saison NBA. Cette journée répond aux premières prévisions de la direction de la ligue, et en cela les joueurs sont soutenus, qui demandent également le report du début de l’agence libre pour le 1er décembre.

L’argent doit décider: TV ou joueurs

De l’autre côté se trouve la ligue, pressée par les télévisions de démarrer le plus tôt possible. Prévisions économiques Ils sont plus importants que jamais à l’approche de 2021, mais sans les joueurs, la saison ne peut pas commencer et Adam Silver doit faire face à ce carrefour autour des dates de début de la saison. La bulle est déjà exclue et le plan est de réduire les matchs et les déplacements en quête d’éviter les infections après un format exemplaire en matière de santé et de divertissement, mais qui doit être avalisé par les économistes dans une année clé pour la NBA.