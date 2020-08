Des dizaines de joueurs noirs de la MLB célèbrent cette année la Journée Jackie Robinson non seulement en faisant des déclarations au nom de la communauté noire, mais en y contribuant également en argent réel.

Les joueurs qui appartiennent à l’Alliance des joueurs ont accepté de reverser leur salaire pour jeudi et vendredi à l’organisation à but non lucratif 501 (c) (3). L’argent servira à “soutenir nos efforts pour lutter contre les inégalités raciales et aider les familles et les communautés noires profondément touchées par les récents événements”, a déclaré l’Alliance des joueurs dans un communiqué jeudi après-midi.

La campagne se déroule pendant une semaine au cours de laquelle les joueurs noirs ont boycotté des jeux pour protester contre la fusillade policière de Jacob Blake, un homme noir dans le Wisconsin, et l’injustice raciale aux États-Unis Cinq membres du comité consultatif de sept joueurs de l’alliance se sont retirés action, ou ont rejoint leurs équipes en sit out, mercredi ou jeudi: Dexter Fowler, Dee Gordon, Jason Heyward, Cameron Maybin et Andrew McCutchen.

Maybin, un voltigeur des Tigers, est un membre fondateur de l’Alliance des joueurs, qui a été formée après que George Floyd a été tué par la police à Minneapolis en mai dernier. Il était profondément impliqué dans l’orientation des joueurs à travers les boycotts.

“J’étais debout jusqu’à 4 heures du matin (mercredi) soir”, a-t-il déclaré à Ken Rosenthal de l’Athletic. “J’étais sur des appels FaceTime de groupe, des appels Zoom, des appels FaceTime individuels, des conversations par SMS avec des gars se demandant quoi faire, ce que nous devrions faire, regarder ce qui se passe en NBA.”

Les Tigers ont boycotté leur match contre les Twins à Detroit. Les équipes joueront désormais un double vendredi. Sept matchs de la MLB au total ont été annulés jeudi pour des manifestations de joueurs.

Les joueurs de la NBA ont commencé les boycotts mercredi après-midi. Les Bucks ont déclaré qu’ils ne joueraient pas leur match éliminatoire dans la bulle d’Orlando contre le Magic. La ligue a finalement reporté tous les matchs de mercredi et jeudi, et la liste de vendredi est susceptible d’être anéantie. Les joueurs se sont engagés à retourner sur le terrain, samedi étant probablement le jour du retour.

Comme Maybin l’a dit à Rosenthal:

«La façon dont j’ai expliqué cela à mes coéquipiers, tout ce qui se passe, ce qui s’est passé, pourquoi en entendons-nous parler? Une grande partie de la raison dont nous entendons parler est un, les médias sociaux bien sûr. Mais deuxièmement, à cause des artistes, des athlètes, des gens avec des plates-formes en parlent. Les choses qui se passent dans le quartier, quand les gens essaient d’utiliser leur voix, personne ne peut entendre ces gens. C’est pourquoi vous voyez la communauté des joueurs, la communauté des athlètes, la communauté noire, essayer d’être cette voix. C’est une grande partie de ce que j’ai essayé de transmettre à mon équipe. “

La mission principale de l’Alliance des joueurs est de «créer une culture inclusive au sein du baseball et de la communauté, où les différences sont mises à profit pour élever l’égalité raciale et offrir de plus grandes opportunités à la communauté noire, à la fois dans notre jeu et dans les endroits où nous vivons, jouons et se soucient le plus. ”

Selon le site Web de l’organisation, il est composé de 124 joueurs actuels et anciens de la MLB d’une valeur de 3,5 milliards de dollars en valeur de contrat actuelle. L’alliance affirme avoir levé 41,7 millions de dollars pour les communautés noires. Curtis Granderson (président), CC Sabathia (vice-président) et Edwin Jackson (secrétaire) composent son conseil d’administration.

La pandémie de coronavirus a forcé la MLB à déplacer Jackie Robinson Day de son habituel 15 avril, anniversaire de la rupture de la barrière de couleur du baseball par Robinson, au 28 août de cette année. Vendredi est le 75e anniversaire de la réunion secrète en 1945 entre Robinson et le directeur général des Dodgers, Branch Rickey, qui a permis à Rickey de déterminer que Robinson était l’homme pour intégrer les majors. Robinson a fait ses débuts le 15 avril 1947.