La Ligue de Javier Tebas il continue de briller avec les décisions qu’il prend lors d’un week-end marqué par la tempête Filomena, qui a rempli de froid et de neige une grande partie de Espagne. Si vendredi, les personnes touchées étaient les Athlétique, qui a passé une demi-heure à survoler le ciel de Madrid pour finir par rentrer à Bilbao, le Foudre, qui est revenu au milieu de la tempête en bus de Miranda, et le Real Madrid, qui a dû attendre plus de quatre heures pour pouvoir décoller et se diriger vers Pampelune, d’où il n’a pas pu rentrer, dimanche, la personne touchée était la Getafe.

Getafe doit jouer contre Elche au stade Martínez Valero dans le match correspondant à la 18e journée de la Ligue ce lundi à 19h00. Un match qui était prévu dimanche à 18h30 et qui a dû être retardé à cause de la neige tombée sur Madrid. Pouvoir voyager la décision a été prise pour toute l’équipe de se concentrer sur un hôtel proche de l’aéroport de Barajas pour se rendre à Elche lundi matin, mais de nombreux joueurs de l’équipe azulón n’ont pas pu quitter leurs maisons. Pour résoudre ce problème, la Ligue a envoyé des voitures très mal préparées à traverser la capitale espagnole ces jours-ci qui, comme prévu, ils ont été piégés et les footballeurs eux-mêmes ont dû sortir pour pousser les véhicules. Encore un grotesque.

Il faut se rappeler que Getafe Il a demandé un nouveau report qui n’a pas été accordé et qui a provoqué la colère d’Ángel Torres: «Je suis très en colère contre la Ligue. Ce qu’ils font n’est pas représentable. Nous n’avons pas pu nous entraîner depuis vendredi. Nous ne pouvons pas voyager en avion ou en train et toutes les routes sont fermées ».