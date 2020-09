Après avoir balayé une série de trois matchs contre les Twins du Minnesota pour la première fois depuis 2016 le week-end dernier à domicile, les Tigers de Detroit tenteront désormais d’éviter d’en perdre trois de suite face aux Twins en l’espace de deux jours samedi soir à Minneapolis.

Les Tigers (17-19), qui ont chuté les deux bouts d’un double à Target Field vendredi après-midi, se tourneront vers le lanceur dur Tarik Skubal (1-1, 6,75 MPM). Le gaucher ne fera que son quatrième départ en carrière, mais remportera sa première victoire dans les ligues majeures, une victoire de 4-2 contre le Minnesota le 29 août.

Skubal a tenu les Twins à trois coups sûrs et deux points, y compris un circuit solo de Nelson Cruz, plus de cinq manches dans la victoire, en retirant deux et n’en marchant aucun.

Le Minnesota (24-16) contrera avec le droitier Kenta Maeda (4-1, 2,53 MPM), qui a pris sa première défaite en uniforme des Twins dimanche dernier à Detroit, 3-2, accordant trois points, y compris des circuits en solo à Jeimer. Candelario et Jonathan Schoop, ainsi qu’un triple à Victor Reyes.

Maeda, qui est à égalité pour la tête de la Ligue américaine dans la moyenne au bâton de l’adversaire (.163) et se classe cinquième en ERA (2,53), a une fiche de 0-2 avec une MPM de 5,25 en deux départs en carrière contre les Tigers.

Le manager de Detroit, Ron Gardenhire, a déploré le manque d’attaque de son équipe lors du match double de vendredi. Les Tigers n’ont réussi que 10 simples et un triple de Schoop en 14 manches tout en perdant 2-0 et 3-2 en huit manches.

“Nous avons marqué deux points toute la journée”, a déclaré Gardenhire. “Cela ne va pas vous aider à gagner trop de matchs. Nous avons essayé de nous accrocher avec nos lancers. … C’est juste une de ces choses. Ils ont obtenu de gros succès et nous ne l’avons pas fait.”

Detroit a perdu trois matchs sur la deuxième place de wild-card derrière les Yankees de New York après le balayage. Gardenhire a admis que le moral de son équipe était un peu plus bas par la suite.

«Nous sommes déçus», dit-il. «Nous venons de perdre un double, donc (le vestiaire) est un peu plus calme.

“(Minnesota) est une bonne équipe de baseball. Nous nous sommes battus pendant deux matchs, et c’étaient de bons matchs de baseball. Nous n’avons tout simplement pas piloté dans aucune course. Nous n’avons pas trouvé de gros succès. Peut-être un ou deux. C’est difficile quand vous marquez deux points en 14 manches. C’est vraiment difficile de gagner. “

Schoop a ajouté: “C’est difficile. Nous devons l’oublier et revenir demain. Il est vraiment important que nous sortions demain et remportions une victoire. Nous devons faire ce que nous devons faire, tout ce qu’il faut pour gagner. Nous ‘ J’ai déjà eu une longue séquence de défaites (neuf matchs) et vous ne voulez pas recommencer. “

L’arrêt-court du Minnesota, Jorge Polanco, a eu presque autant de coups sûrs que toute l’équipe de Detroit lors du deuxième match, allant de 4 en 4 et conduisant dans le point égal à la septième manche avec un seul releveur RBI Gregory Soto. Polanco a également amorcé la première manche avec un home run dans le match d’ouverture.

“Il le fait d’une manière un peu différente, je pense, cette année”, a déclaré le manager du Minnesota, Rocco Baldelli, selon MLB.com. “Son swing pour droitier a semblé très compact, direct et fort, et il a toujours eu de bons coups contre les lancers gauchers.”

– Médias au niveau du champ