Le dernier report de la série du week-end des Twins contre les Tigers de Detroit donne au manager du Minnesota Rocco Baldelli plus d’options concernant son équipe de lanceurs.

Le double programme des équipes vendredi a été reporté en raison du mauvais temps. La série de quatre matchs initialement prévue devait débuter jeudi, mais les joueurs des deux équipes ont décidé de ne pas jouer ce jour-là afin de protester contre l’injustice raciale.

C’est maintenant une série de trois matchs, à l’exception de tout autre développement. Les équipes joueront un match double samedi et un match simple dimanche. L’autre match sera composé dans le cadre d’un double programme le 4 septembre à Minneapolis.

Les deux matchs du samedi seront de sept manches, à moins que des manches supplémentaires ne soient nécessaires.

Le droitier des jumeaux Randy Dobnak lancera le match d’ouverture samedi.

Le deuxième match de vendredi allait être un “jeu d’enclos” pour le Minnesota. Baldelli peut maintenant utiliser son as, Kenta Maeda, sur son calendrier habituel pour le match 2. Cependant, on ne sait pas s’il le fera.

Baldelli pouvait toujours choisir de mélanger et assortir son enclos et pousser Maeda à dimanche. Cela donnerait au démarreur prévu dimanche, Rich Hill, un peu de repos supplémentaire.

La célébration annuelle de la Journée Jackie Robinson, prévue pour vendredi, aura lieu un jour plus tard que prévu.

Les deux managers ont évoqué le sens de la journée, notamment à la lumière de la manifestation de jeudi.

“Je pense que la quantité de croissance, juste à travers le nombre de défis et le nombre de choses différentes qui se sont déroulées juste au cours de cette courte année dernière, va nous améliorer en tant que groupe”, a déclaré Baldelli. «Cela va s’améliorer et nous aider à penser les choses différemment.

“Nous avons beaucoup appris. Nous avons beaucoup appris en tant que personnes, et je pense que lorsque nous irons là-bas, nous allons apprécier cette journée plus que jamais.”

Le manager de Detroit, Ron Gardenhire, a déclaré: “C’est toujours un jour spécial, et cela va de pair avec ce dont nous parlons en ce moment et ce dont nous avons parlé (jeudi).

“J’ai toujours apprécié cette journée, mettre 42 ans, et vous entendez les histoires de ce que (Robinson) a vécu. … Il a donné le ton, et c’est vraiment important pour ce pays et pour le baseball en général, ce que Jackie est allé à travers pour donner une chance aux autres joueurs. “

Dobnak (5-1, 1,78 ERA), à seulement trois ans du lancement des licornes d’Utica (Michigan) de la United Shore Professional Baseball League, est devenu l’un des meilleurs partants des majors.

Dobnak n’a pas accordé plus de deux points dans aucun de ses six départs. Il n’a pas abandonné une course méritée en sept manches et deux apparitions contre Detroit la saison dernière.

Si Maeda (4-0, 2,21 ERA) débute samedi, il chercherait à prolonger sa séquence de trois points ou moins cette saison à sept matchs. Lors de sa dernière sortie lundi, il a tenu les Indians de Cleveland à un point sur cinq coups sûrs et une marche tout en frappant sept en cinq manches.

Le partant du premier match de Detroit samedi, Matthew Boyd, cherchera à nouveau sa première victoire de la saison.

Lors de sa dernière sortie le 22 août, Boyd (0-4, 8,48 ERA) a tenu Cleveland à deux points sur cinq coups sûrs et une marche avec six retraits au bâton en 5 1/3 manches. Il n’a pas permis un circuit pour la deuxième fois en six départs. Cleveland a remporté le match 6-1.

Boyd a débuté contre le Minnesota 19 fois, affichant un dossier de 7-6 et une MPM de 4,86.

Le gaucher recrue Tarik Skubal (0-1, 10,38 ERA) débutera le dernier verre pour les Tigers. Il fera ses débuts à domicile à son troisième départ en carrière.

Skubal a abandonné un point sur trois coups sûrs et une marche avec cinq retraits au bâton en 2 1/3 manches à Cleveland dimanche.

