LeBron James et Anthony Davis ont uni leurs forces aujourd’hui lors de la confortable victoire des Los Angeles Lakers sur les Dallas Mavericks de Luka Doncic, qui n’a pas pu mener son équipe à la victoire dans le match le plus remarquable de la journée spéciale de la NBA pour le jour de Noël.

Marc Gasol, qui a fait des débuts malheureux mardi avec l’équipe de Los Angeles, a été très actif dans la peinture aujourd’hui avec 9 rebonds et a également ajouté 2 points dans les 19 minutes qu’il a jouées. Le pivot espagnol est sorti aujourd’hui à nouveau dans le cinq de départ.

Le meilleur des @Lakers lors de la victoire contre Dallas #SantaNBA pic.twitter.com/SCpCPSWIaa – NBA Espagne (@NBAspain) 26 décembre 2020

James (22 points, 10 passes et 7 rebonds) et Davis (28 points, 8 rebonds et 5 passes) ont mené un Lakers imparable en attaque qui a marqué leur première victoire de la saison et a ainsi compensé la défaite de mardi. contre leurs voisins et rivaux les Los Angeles Clippers.

De son côté, Doncic a été excellent avec 27 points (9 sur 19 au tir), 7 passes et 4 rebonds, mais il était très seul dans l’attaque de certains Mavericks qui ont débuté la saison avec leur pied gauche après avoir perdu leurs deux premiers matchs. .