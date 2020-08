Les Lakers de Los Angeles C’est déjà une équipe en demi-finale de Conférence Ouest lors des éliminatoires de la NBA 2020. La franchise Angelina a éliminé Portland Trail Blazers (4-1) dans le cinquième match de l’égalité entre les deux par un résultat de 122-131.

Malgré la belle performance collective des Blazers sans Damian Lillard, la franchise Oregon n’a rien pu faire avant le récital donné par les deux grandes stars des Lakers lors de la soirée NBA: James Lebron et Anthony Davis.

Le premier d’entre eux a été nommé MVP du parti. LeBron, en près de 34 minutes de jeu, a réussi à ajouter un nouveau triple double pour son compte personnel grâce à ses 36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Davis, pour sa part, a été le meilleur buteur du match après avoir converti 43 points en tirant 77,8% du terrain (14-18 TC) et 66,7% des triples (4-6 T3).

Du côté de Portland, CJ McCollum a été celui qui a assumé les allures de leadership après l’absence de Lillard, et il l’a fait de façon très remarquable: 36 points, six rebonds et sept passes en 46 minutes de jeu. Carmelo Anthony, deuxième épée offensive du jour avec 27 points et 3 sur 4 en triples (75% T3).

De cette façon, les Lakers de Los Angeles attendent déjà un rival au deuxième tour des playoffs, qui sortira du duel entre Houston Rockets et Oklahoma City Thunder, l’un des éliminatoires du premier tour qui est mieux égalé.