Gasol apprécie l’hommage des Grizzlies. Twitter Los Angeles Lakers

Marc Gasol est retourné aujourd’hui à Memphis (USA), où il a été une légende des Grizzlies pendant une décennie, et a remporté une victoire éclatante avec les Lakers de Los Angeles (94-108) dans un match émouvant mais aussi difficile pour l’Espagnol en raison d’une blessure à l’œil qui l’a laissé saigner sur le court.

Gasol n’avait pas joué à Memphis depuis sa signature en 2018 pour les Raptors de Toronto, avec lesquels il a remporté le titre des NBA cette même année.

Au retour aujourd’hui dans ce qui était son domicile, le pivot a obtenu 7 points, capturé 4 rebonds et ajouté 6 passes décisives en 24 minutes.

Honoré à l’endroit où il a appelé chez lui dès l’âge de 16 ans, par l’équipe à qui il a donné 11 ans. pic.twitter.com/BeGayExuTp – Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 janvier 2021

La partie la plus malheureuse de cette journée très spéciale pour Gasol a été un coup sur l’œil gauche dans la dernière ligne droite du deuxième trimestre qui l’a laissé avec un visage saignant, un malheur pour lequel il a reçu quatre points pour pouvoir revenir sur le court en seconde période.

Marc Gasol vient de canaliser son Mamba intérieur et a drainé un coup franc avec un œil sanglant pic.twitter.com/KzBymnhUBa – NBA Memes (@NBAMemes) 4 janvier 2021

Les Grizzlies n’ont pas pu lui rendre l’hommage qu’ils voulaient aujourd’hui en raison de l’absence de public au FedExForum en raison de la pandémie, mais lors de la rencontre ils lui ont fait une ovation et une vidéo avec certains de ses moments forts à Memphis.

Dans les Lakers, qui ont maintenant un solde de 5 victoires et 2 défaites, les joueurs les plus en vue aujourd’hui étaient James Lebron (22 points, 13 rebonds et 8 passes) et Montrezl Harrell (16 points et 9 rebonds) dans un match très difficile qu’ils n’ont pu maîtriser qu’au dernier quart.

Du côté des combatifs Grizzlies, qui se retrouvent avec 2 victoires et 4 défaites, Kyle Anderson s’est démarqué avec 18 points en l’absence du blessé Ja Morant.