Los Angeles Lakers, avec ses stars, l’attaquant LeBron James et le centre Anthony Davis, ils ont de nouveau trouvé un moyen de remporter la victoire et d’étendre leur séquence de victoires à quatre matchs consécutifs dans la journée de la NBA, ce qui a également laissé les pertes surprises des Clippers de Portland et des Trail Blazers.

L’histoire s’est répétée une fois de plus, et James et Davis ont permis aux Lakers de battre les Memphis Grizzlies 92-94 sur la route et étendre leur séquence de victoires à quatre matchs consécutifs, les meilleurs de la Conférence Ouest, où ils sont déjà leaders avec une fiche de 6-2.

James et Davis ont combiné avec 26 points, 11 et 10 rebonds, respectivement. L’attaquant a également distribué sept passes et le meneur allemand Denis Schroder a atteint 12 points en tant que troisième meilleur buteur des Lakers (6-2) et un dossier parfait de 4-0 dans les matchs disputés loin de son terrain du Staples Center.

Le centre espagnol Marc Gasol, qui a disputé 10 saisons et demie avec les Grizzlies avant d’être échangé aux Raptors de Toronto en 2019, est revenu à Memphis pour la première fois en tant que nouveau joueur des Lakers et a disputé le deuxième match auquel il a contribué. trois points après jouer 19 minutes comme entrée.

Le joueur de Sant Boi a marqué 1 des 3 buts sur le terrain, C’était un triple de deux coups et il n’est pas allé à la ligne du personnel.

Mais Gasol a encore fait un excellent travail défensif en captant quatre rebonds sous la jante pour les Lakers, donnant deux passes, il a récupéré une balle, en a perdu une autre et a mis deux blocs.

Son point faible était que commis cinq fautes personnelles et cela a forcé l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à avoir moins de minutes sur le terrain.

Le revers de la pièce était marqué par ses voisins des Clippers, que sans l’attaquant étoile blessé Paul George, ils ont été battus 113-116 par les San Antonio Spurs dans leur champ au Staples Center

La meneuse australienne Patty Mills, qui a contribué 27 points, dont huit triples, a fait la différence dans le score final, ce qui a permis aux Spurs (3-4) de briser une séquence de quatre défaites consécutives.

Le jeune gardien de point de départ Dejounte Murray a terminé deuxième meilleur buteur des Spurs avec 21 points, tandis que l’attaquant de puissance Rudy Gay a atteint 16 ans, Le centre LaMarcus Aldridge en avait 14 et le jeune garde Keldon Johnson a établi un record de 11 rebonds en carrière en tant que leader des Spurs à l’intérieur du match.

L’ancien joueur des Spurs, Kawhi Leonard, qui a marqué 30 points en tant que Clippers et leader du jeu, en plus d’obtenir 10 passes décisives, n’a finalement pas réussi à marquer la tentative de 3 points qu’il a faite. il aurait pu forcer le temps supplémentaire après avoir été de 24 points au tableau de bord.

Les Clippers (5-3) n’avaient pas George sur le terrain, qui n’a pas pu se remettre de l’entorse à la cheville qu’il a subie dimanche dernier lors du match remporté contre les Phoenix Suns.

L’absence de George, meilleur buteur des Clippers, les a laissés sans la contribution des moyennes de 25,1 points; 5,7 rebonds et 5,1 passes décisives.

Le meneur Coby White a contribué 21 points, 10 rebonds et cinq passes qui l’a laissé à l’avant-garde de l’attaque des Chicago Bulls qui a battu les Trail Blazers 108-111 à domicile.

Avec White, âgé de 20 ans, six autres joueurs des Bulls, y compris les quatre autres partants de l’équipe, ont également eu deux chiffres et ont aidé Chicago (4-4) à remporter sa quatrième victoire au cours des cinq derniers matchs après commencer la nouvelle saison avec un dossier de 0-3 et ont maintenant les pertes de quatre joueurs hors de la quarantaine de Covid-19.

La combinaison du meneur Kyrie Irving (29 points), la réserve d’escorte d’escorte Caris LaVerte (24) et le centre Jarrett Allen (19 points et 18 rebonds) était la formule gagnante pour les Brooklyn Nets, qui ont battu l’Utah Jazz 130-96.

Les Nets (4-4), qui seront privés de l’attaquant vedette Kevin Durant pour les sept prochains jours, sont mis en quarantaine en raison de Covid-19, ils ont surpris avec leur meilleur jeu offensif et ils ont brisé une séquence de deux défaites consécutives.

Les Denver Nuggets, avec le centre serbe Nikola Jokic imparable -35 points, 15 rebonds, six passes -, ils ont battu les Timberwolves du Minnesota 123-116, qui ont subi la cinquième défaite consécutive, la pire séquence actuelle de la ligue.