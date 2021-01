April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 20 janvier 2021, p. a12

Face à une 2021 qui se profile plus compliquée que 2020 en raison de la pandémie, les ligues professionnelles mexicaines de basket-ball, la Ligue du Pacifique et la Ligue de l’État de Chihuahua ont annoncé une alliance historique pour opérer ensemble et sous les directives de la Fédération internationale, Conade et le Comité olympique mexicain, puisque les objectifs fondamentaux sont le développement du sport en rafale, les programmes sociaux et l’approvisionnement des équipes nationales.

Sergio Ganem, président du LMBP, a pris pour acquis qu’au moins toute cette année le basket-ball se jouera au Mexique dans des bulles sans public et le début du tournoi national, pour l’instant sans date, dépendra aussi largement des prochaines élections, puisque de nombreuses équipes jouent dans des installations publiques et nécessiteront de nouveaux accords avec les gouvernements.

La situation au Mexique et dans le monde nous fait générer un sentiment d’unité, de renforcement, d’alliance, de fraternité et de fraternité, a déclaré Ganem.

Aujourd’hui, nous avons franchi une étape historique et décisive, la recherche du consensus que nous avons jugé bon de mener entre les trois ligues, la croissance partagée et la consolidation du basket-ball professionnel dans notre pays, laissant derrière eux tous les doutes des sceptiques, qui pendant des années ont pensé que nous n’allions jamais arriver à ce moment, a déclaré le chef de l’alliance qui a également été signée par Tomás Hernández, pour la State League – la première qui débutera le 25 février – et Rogelio Sánchez, pour le Costa Basketball Circuit del Pacífico, qui estime son démarrage en mai.

Les dirigeants ont convenu que le travail conjoint se déroulerait dans le cadre de la plate-forme réglementaire de la fédération internationale FIBA ​​et des autorités sportives mexicaines, y compris l’Association mexicaine des sports de basket-ball, actuellement en cours de restructuration.

Ganem a présenté 10 étapes principales à suivre, parmi lesquelles la création d’emplois pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel d’entraîneurs et les arbitres tout au long de l’année; aligner les calendriers de jeu des trois ligues de façon à ce qu’ils ne se disputent pas; rechercher la diffusion télévisée des matches de manière approuvée, ainsi que les statistiques en ligne et comment appliquer le protocole Covid de manière standardisée et assurer la couverture des services médicaux pour tout le personnel de la ligue.