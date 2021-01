L’un des clubs les plus emblématiques de cette catégorie est Ribadesella, venu jouer en Second B, et qui attendait avec impatience cette saison après avoir été promu de premier régional à préféré. Son président, Miguel Codesal, explique la situation dans laquelle ils vivent en ce moment: «Mardi, j’ai décidé de tout suspendre, l’entraînement des deux juniors, des deux plus jeunes, des deux alevins, du nourrisson, du cadet, des jeunes et de la première équipe. Une douzaine de personnes doivent venir de Gijón, elles ne peuvent pas se doucher, elles doivent retourner à Gijón … ». Et tout cela sans concurrence.

La formation de Tapia, dans le seul match qu’il a joué cette saison. | RT

Comme si cela ne suffisait pas, le maintien de l’activité implique également des dépenses pour lesquelles aucun revenu n’est généré: «Il y a très peu de revenus, la question des partenaires est arrêtée, en termes de parrainage, pour nous, un site touristique, l’hôtellerie représente 80% et, en plus d’être très touché, vous ne pouvez rien leur offrir; Nous avons conclu un accord avec les entraîneurs et ils ne nous ont jamais mis en difficulté, mais ils auraient le droit d’exiger que nous facturions et comment les payez-vous? La seule chose qu’ils ont, c’est le soutien du conseil municipal, sans lequel, explique Codesal, «ce serait impossible» et quelque chose qui a été retiré de la loterie de Noël.

Pour Codesal, pire que les difficultés économiques, c’est que cela semble “très étrange”: «L’illusion est de voir les matchs de la carrière et de la première équipe le week-end, les gens sont déçus », dit-il. Et, en plus, il y a les problèmes de beaucoup de gens avec leur travail: «Un coach a dû le quitter pour le travail, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de risques, en ce moment il y a des entreprises qui contrôlent un peu la vie des gens à cause de la pandémie ». Le président de Ribadesella est clair sur ce qu’il ferait pour au moins ne pas maintenir l’incertitude plus longtemps: «Je suspendrais toutes les catégories régionales jusqu’à ce qu’après l’été, il sera très difficile de les reprendre; une année est laissée vide, ce sera la même chose pour tout le monde ». Et, au fond de tout, il y a aussi la peur: «Pourquoi vais-je déplacer 15 ou 20 personnes de Ribadesella vers, par exemple, Sotrondio?», Demande Codesal.

A l’autre bout de la région, à Tapia, Jose Luis Terrón, président du club local, également en Regional Preferente, se pose des questions similaires à celles de Ribadesella et parvient à des réponses similaires: “Je crois que ça ne va pas jouer et c’était bien que la Fédération asturienne et le conseil (de la culture, de la politique linguistique et du tourisme, dans lequel la direction générale du sport est intégrée) l’ont déjà clarifié”. Pour Terrón, continuer à s’entraîner s’il n’y a pas de compétition n’a pas de sens: “Vous vous entraînez et vous pensez que c’est pour rien, c’est un peu démotivant.”

La saison préférentielle a commencé dans les Asturies, mais c’était juste un jour, un moment presque oublié. Et de l’illusion au retour, il y a eu beaucoup de respect pour les conséquences possibles: «À ce jour je ne prends pas de risques, j’ai peur qu’il y ait une contagion, j’ai 100 enfants dans le club et la population de Tapia est assez plus grand », argumente Terrón, qui n’a pas tant peur des problèmes économiques que de la« santé »:« Autant que vous voulez bien le faire, il y a de la peur ». Selon lui, “ceux qui aiment vraiment le football peuvent attendre l’année prochaine”.

Qu’ils ont plus peur du covid que le manque de revenus ne signifie pas que ce dernier n’est pas aussi un problème pour la Tapia: «On survit grâce à la mairie, les sponsors sont presque tous issus de l’hôtellerie et de certains ateliers, et tous subissent les conséquences de tout cela. . Comme il n’y a pas de compétition, les joueurs ne sont pas payés et les entraîneurs comprennent la situation et savent ce qu’il y a ». Très peu.