Les Cubs de Chicago iront pour un balayage de leur série de trois matchs contre les Pirates de Pittsburgh dans une matinée jeudi au PNC Park.

Les Cubs (22-14) ont remporté trois victoires consécutives au total et quatre sur cinq, et ont monté une attaque explosive.

Chicago a ceinturé 17 circuits au cours de ses six derniers matchs, ce qui fait que celui qu’il a remporté lors de la victoire 8-2 de mardi, un tir de trois points de Javy Baez, semble un peu dérisoire.

Ce n’est pas que du pouvoir. Les Cubs ont réussi 22 coups sûrs et marqué 16 points lors des deux premiers matchs de cette série.

Le manager des Cubs, David Ross, ne prend pas l’offensive pour acquise, étant donné qu’il y a eu des moments plus tôt cette saison où cela semblait calme par rapport à ces derniers temps.

“Nous le prenons au jour le jour”, a déclaré Ross. “Frapper est si difficile. C’est vraiment un processus quotidien et un plan chaque jour.”

L’un des catalyseurs est le voltigeur de centre Ian Happ, qui mène l’équipe avec une moyenne au bâton de .308 et est à égalité pour la tête du club avec 10 circuits. Il a réalisé quatre circuits en trois matchs avant d’être “tenu” à un simple, un double et un point marqué mercredi.

“La façon dont (Happ) a attaqué le baseball et la qualité de la batte continue de me ressortir”, a déclaré Ross. “Cela a toujours été dans mon esprit chaque fois qu’il a commencé à revenir à qui nous pensions qu’il était et à qui il pensait être.”

Happ, qui a passé ses premières saisons à essayer de trouver de la cohérence et a passé des périodes dans les ligues mineures, a récemment été élevé à la première place de l’alignement.

Pittsburgh (10-24), qui a perdu cinq sur six, n’est pas resté en sommeil au marbre – il a une saison consécutive de six matchs consécutifs avec un circuit, y compris des tirs en solo imposants mercredi de Colin Moran et du nouveau venu Anthony Alford – mais cela n’a pas été assez efficace pour se rapprocher de 0,500.

De plus, les Pirates ont aidé les adversaires en menant les majors avec 33 erreurs. Ils en ont eu trois mardi, avec le ballon de champ de Kevin Newman, qui a conduit directement à deux courses de Chicago.

“Nous ne pouvons pas donner aux équipes des retraits supplémentaires. Nous ne pouvons pas donner aux équipes des bases supplémentaires. Surtout une équipe qui est la meilleure équipe, en termes de records, dans notre division”, a déclaré le manager de Pittsburgh, Derek Shelton. “Nous devons continuer à travailler dessus. Nous devons continuer à faire des ajustements. (Mercredi) a été bâclé. Nous devons être meilleurs que cela.”

Dans la finale de la série, le droitier de Chicago Alec Mills (3-2, 5,23 MPM) doit affronter le droitier de Pittsburgh JT Brubaker (0-0, 4,50 MPM).

Mills vient de terminer sa plus courte sortie de l’année, trois manches samedi contre les Reds. Il n’a abandonné que quatre coups sûrs, mais trois d’entre eux étaient des circuits.

Cela semble être une valeur aberrante pour Mills, qui n’avait pas abandonné plus d’un circuit dans un match auparavant.

Ce sera le premier début de carrière de Mills contre les Pirates. Il a une MPM de 4,15 en quatre apparitions en relève contre Pittsburgh et a remporté son seul arrêt en carrière contre les Pirates lors d’une sortie de trois manches et deux coups en septembre 2019.

Brubaker a une MPM de 6,00 sur ses quatre premiers départs. La recrue vient de sortir d’une décision sans décision samedi à Milwaukee, quand il a abandonné deux points et trois coups sûrs en cinq manches, avec six retraits au bâton et trois buts.

Il a lancé trois manches de soulagement sans but le 1er août lors de sa seule apparition contre les Cubs.

