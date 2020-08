Alors que les problèmes d’injustice raciale et sociale sont dans leur esprit collectif, et le reste du baseball, les Cubs de Chicago cherchent à mettre fin à une période difficile actuelle.

Les Cubs en visite tentent d’éviter une troisième défaite consécutive lorsqu’ils visitent les Reds de Cincinnati vendredi soir.

Alors que de nombreux matchs des ligues majeures ont été boycottés mercredi soir à la suite des troubles et de la violence après la fusillade par la police de Jacob Blake, âgé de 29 ans, Black à Kenosha, au Wisconsin, Chicago est tombée 7-6 à Detroit.

Le voltigeur vétéran Jason Heyward s’est retiré de la formation des Cubs avant ce match, mais a encouragé ses coéquipiers à jouer.

“Nous devons continuer à sensibiliser le public”, a déclaré Heyward, au bâton de .320 en huit matchs sur la route cette saison, au site officiel des Cubs. “Il n’y a pas de plan pour ça. C’est notre vie. C’est notre gagne-pain.”

Pour le moment, les Cubs devraient ouvrir un set de quatre matchs avec les Reds vendredi. Que ce soit Heyward ou tout autre joueur éminent de Chicago, il reste à voir.

“Ce n’est pas la fin de cette conversation”, a déclaré le manager des Cubs de première année, David Ross.

Sur le terrain, Chicago mène toujours la National League Central, mais a une fiche de 5-9 depuis qu’elle a remporté 13 de ses 16 premiers matchs. Les Cubs ont pris deux des trois matchs à Cincinnati le mois dernier dans ce qui devait être un set de quatre matchs. Cependant, une averse a forcé un double programme à être programmé samedi.

Dans la seule défaite de cette série, le partant prévu des Cubs Kyle Hendricks (3-3, 3,55 mpm) a été touché pour six points, sept coups sûrs et deux marches en 4 1/3 de manches d’une défaite de 12-7 le 29 juillet. -hander tentera d’éviter une troisième décision consécutive perdante après avoir cédé trois points sur deux circuits et cinq autres coups sûrs dans une défaite 7-4 contre les White Sox de Chicago samedi.

Cincinnati entre dans cette série après avoir cassé une séquence de quatre défaites consécutives en battant le double de jeudi à Milwaukee. Les Brewers et les Reds avaient convenu d’un commun accord de boycotter le match prévu de mercredi.

Après avoir totalisé six points lors de ces quatre matchs précédents, Cincinnati a gagné 6-1 et 6-0 jeudi pour terminer un voyage sur la route 4-6.

“Nous avons marqué tôt (jeudi) et nous avons continué à marquer”, a déclaré le receveur Curt Casali sur le site officiel des Reds.

Nick Castellanos et Jesse Winker ont inscrit un total de 9 en 14 avec trois circuits et sept points produits lors des deux matchs de jeudi. Castellanos, qui compte 10 circuits cette saison, a fait 5 en 11 avec deux de ces circuits et sept points produits contre Chicago le mois dernier.

Son coéquipier Joey Votto, qui n’a disputé aucun des deux matchs du double, a une fiche de 0 en 18 dans ses cinq derniers matchs. Cependant, il bat .367 avec trois circuits contre Hendricks.

Selon le site officiel des Reds, Tyler Mahle (0-1, 4.41 ERA) devrait débuter le match d’ouverture de la série vendredi. Le droitier a accordé trois points, cinq coups sûrs et deux marches en trois manches d’une défaite 6-2 à Saint-Louis samedi.

Mahle a abandonné deux points et six coups sûrs en quatre manches sans tenir compte de la décision d’une défaite de 8-5 contre les Cubs cette année. Les stars de Chicago Javier Baez et Kyle Schwarber sont un combiné de 8 en 23 (0,348) avec un circuit chacun contre Mahle.

Baez entre dans ce set au bâton .348 au cours d’une séquence de six matchs consécutifs.

