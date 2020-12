De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 21 décembre 2020, p. 4

Les Mexicaines Andrea Ramírez et Úrsula Sánchez ont donné la note de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo avec des temps de 2: 26,34 et 2: 29,11, respectivement, terminant sixième et huitième du marathon Projet 2020, qui s’est tenu à Chandler, en Arizona. .

Les deux coureurs de fond étaient en dessous de la barre des 2: 29.30 requise par World Athletics et ce sera la Fédération mexicaine des associations d’athlétisme (FMAA) qui devra approuver le résultat et le faire connaître au siège de la mission pour qu’il soit pris en compte dans les Jeux. Tokyo 2020, qui se tiendra l’année prochaine, a rapporté le Comité olympique mexicain.

Ainsi, Ramírez Limón est devenue la première concurrente de sa branche à atteindre la marque avec 2: 26,34 après avoir franchi la ligne d’arrivée à la sixième place, tandis que Sánchez, avec un temps de 2: 29,11, a terminé en huitième position, et Brenda Flores est restée loin de l’horloge du haut à la fin du seizième, avec 2: 32.18.

Les États-Unis sont montés sur le podium de la division féminine avec le triomphe de Sara Hall – deuxième place du marathon de Londres en octobre dernier – qui a inscrit 2: 20,32, suivi de Keira D’Amato (2: 22,56) et Kellun Taylor (2 : 25.22) sur une piste plate avec une température confortable.

J’étais toujours très concentré, je me sentais bien et assez fort tout au long de la compétition. Un rêve s’est définitivement réalisé grâce à mon équipe, a déclaré Andrea.

Úrsula, pour sa part, a été un peu déçue car la marque a été atteinte, mais pas comme prévu, car le plan était de fixer un meilleur temps, de courir plus vite, mais bon, le travail était fait et le plus important manque. Aujourd’hui (hier) la passe a été franchie.

Chez les hommes, les Américains ont également balayé avec le 1-2-3 de Martin Hehir (2: 08,59), Noah Droddy (2: 09,09) et Colin Bennie (2: 09,38).