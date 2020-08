Les Mariners ont la plus grande représentation des joueurs noirs de la MLB avec 11 sur la liste de 40 joueurs du club. Huit d’entre eux faisaient partie de l’alignement actif de 28 joueurs qui devait affronter les Padres à San Diego mercredi soir.

Eux et leurs coéquipiers ont choisi de boycotter le jeu à la place.

PLUS: Les équipes de la NBA reportent les matchs après le boycott de la scène des Bucks

Seattle et San Diego ont pris la nuit pour montrer leur solidarité avec les joueurs de la NBA qui avaient auparavant boycotté les matchs éliminatoires pour protester contre la fusillade par la police d’un homme noir, Jacob Blake, dans le Wisconsin.

Après le report du match, les joueurs de Seattle JP Crawford, Justin Dunn, Aaron Fletcher, Dee Gordon, Shed Long, Justus Sheffield et Taijuan Walker se sont exprimés sur Twitter:

C’est rafraîchissant de faire partie d’un groupe de gars qui sont prêts à avoir ces conversations difficiles. Pour réaliser que la seule vraie façon de créer un changement est d’avoir ces discussions difficiles, d’apprendre quelque chose que vous n’avez peut-être pas avant, puis d’agir. – Aaron Fletcher (@ Fletch_52) 27 août 2020

Il y a de graves problèmes dans ce pays. Pour moi, et pour beaucoup de mes coéquipiers, les injustices, la violence, la mort et le racisme systémique sont profondément personnels. Cela a un impact non seulement sur ma communauté, mais très directement sur ma famille et mes amis. Notre équipe a voté à l’unanimité pour ne pas jouer ce soir – Dee Gordon (@FlashGJr) 26 août 2020

J’adore chacun de mes gars, tellement fier de faire partie de ce groupe! @Mariners – Justus Sheffield (@ Topsheff42) 27 août 2020

D’autres joueurs de Black MLB ont posté sur les réseaux sociaux, y compris Matt Kemp des Rocheuses, qui a raté le match de son équipe contre les Diamondbacks.

Ce soir, je me tiens aux côtés de mes collègues athlètes professionnels pour protester contre les injustices que mon peuple continue de subir. Je ne pourrais pas jouer à ce jeu que j’aime tant ce soir, sachant que mon peuple continue de souffrir et d’angoisse… https://t.co/nxUt02S64v – Matt Kemp (@TheRealMattKemp) 26 août 2020

Mettre fin à la brutalité policière est plus important que le sport – Cole Tucker (@cotuck) 26 août 2020

Les Brewers et les Reds ont décidé plus tôt mercredi de boycotter leur match à Milwaukee, et les Dodgers ont décidé de rejoindre les Giants en ne jouant pas leur match à San Francisco.