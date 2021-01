10:40 Non seulement Madrid est en danger

L’Aragon, la Castille-La Manche, la Catalogne, Madrid et Valence sont à risque extrême (avertissement rouge) en raison des chutes de neige et la Cantabrie, la Castille et León, l’Estrémadure, la Navarre, le Pays basque et La Rioja courent un risque important (jaune) pour la même raison.

10h05 Officiel: Atlético – Athletic reporté

Le juge de la compétition a décidé de suspendre le match de la 18e journée de championnat qui allait se dérouler ce samedi 9 janvier à Madrid.

La résolution est produite par les circonstances particulières dérivées de la tempête de neige qui affecte le pays et en particulier la Communauté de Madrid. Le match se jouera à une nouvelle date aussi proche que possible qui sera fixée par ledit organisme de compétition en fonction de l’évolution des circonstances.

9h20 La RFEF convoque un comité de crise

Il faut rappeler que vendredi soir la RFEF a publié un communiqué dans lequel elle a rapporté avoir fait savoir «à tous les Clubs et à tous les membres de la Fédération que face à la situation de tempête de neige qui affecte une bonne partie de la géographie espagnole, une commission de crise et d’urgence a été mise en place qui se réunira demain matin tôt le matin pour évaluer la situation et décider de la suspension de tous les matchs de football des compétitions officielles au niveau de l’État qui pourraient être affectés en raison de la tempête et des restrictions de mobilité ».

9:10 La Ligue demande de reporter l’Atlético – Athletic

Compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par la tempête que traverse une grande partie de la péninsule, qui a provoqué la fermeture de l’aéroport de Madrid Barajas tout au long de la journée d’aujourd’hui et l’impossibilité d’avoir le terrain dans des conditions optimales, la Ligue, après avoir pris contact les deux clubs, a demandé au comité de la compétition professionnelle tôt le matin de suspendre le match Atlético de Madrid-Athletic initialement prévu pour aujourd’hui samedi à 16h15 au stade Wanda Metropolitano.

9:05 Deux secondes parties reportées

La Ligue a annoncé ce vendredi soir le report à dimanche de Mirandés-Rayo Vallecano et Alcorcón-Albacete de la 21e journée de la Ligue SmartBank, qui devait se tenir ce samedi, en raison des complications de la tempête adverse qui sévit dans l’ensemble Pays. «En raison des conditions météorologiques et à la demande de la Ligue, le Comité de la Compétition a décidé de suspendre les matches de samedi 9 Mirandés-Rayo et Alcorcón-Albacete. Ils auront lieu le dimanche 10 janvier, avec un horaire à confirmer en fonction de la météo », a annoncé l’employeur via son compte Twitter.

9h00 Report de cinq matchs de la Primera Iberdrola

Le juge de la compétition RFEF a reporté vendredi plusieurs matches de la quinzième journée de la première Iberdrola, dont quatre en raison de la tempête, et un cinquième en raison d’un cas de COVID dans l’un des deux prétendants, qui est le duel auquel il sera confronté Deportivo Abanca et Real Betis Balompié. Les matchs reportés par la tempête Filomena sont les suivants: RCD Espanyol de Barcelona – Sporting de Huelva; Real Sociedad de Fútbol – Real Madrid Femmes; Atlético de Madrid-Valence CF Femmes; et Madrid CFF-FC Barcelone.

Bons jours de neige pour la moitié de l’Espagne! La tempête Filomena ne s’arrête pas et la journée sportive dans la péninsule va être très compliquée qu’elle peut être jouée dans de nombreux domaines. Pour le moment, la ville la plus touchée est Madrid. La capitale espagnole s’est réveillée complètement recouverte de neige et la situation est très compliquée. Dans OKDIARIO, nous vous dirons toutes les nouvelles causées par le mauvais temps.