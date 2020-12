Dégoûté et visiblement en colère, Antonio Conte Je paie avec Fabio Capello et le présentateur de Sky l’élimination de l’Inter Milan de la Ligue des champions et aussi de rester en dehors de la Ligue Europa après le match nul avec le Shakhtar lors de la dernière journée de la phase de groupes. L’Italien a ignoré les questions de Capello sur le plateau et a répondu grossièrement au présentateur.

Une victoire l’aurait mis en Ligue des champions ou du moins en Ligue Europa, compétition dans laquelle ils étaient finalistes la saison dernière, mais le L’Inter Milan n’est pas passé de 0-0 contre le Shakhtar à domicile et son chemin en Europe s’est finalement terminé en bas du groupe B. Le technicien est passé par les microphones pour répondre aux questions que le présentateur et Fabio Capello lui ont posées depuis le plateau Sky. L’Italien avait l’air nerveux et son attitude était très négative.

«Je ne pense pas que ce soit un examen raté, ce sont tes idées, l’équipe a tout donné, nous avons dominé deux fois contre le Shakhtar et nous n’avons pas marqué un seul but, avec leur gardien qui était toujours le meilleur. Ils ne manquaient ni de cran, ni de concentration: il fallait marquer un but », Antonio Conte a commencé par dire. Sur le plateau, Fabio Capello a laissé entendre qu’il n’avait pas vu «l’attitude fâchée de quelqu’un qui est forcé de gagner». Puis il y eut un silence de quelques secondes. “Pouvez-vous l’entendre?”, A déclaré le présentateur, croyant qu’il y aurait des problèmes de connexion. «Oui, mais je n’ai rien à répondre à cela»Dit Conte.

La pietas di Antonio #Conte, scappellato dall’ottima @AnnaBillo (‘agli stessi ne avevate fatti 5 pochi mesi fa’) e #Capello (‘non hai mai un piano B?’) A lui non fotte sega, perché vuole je viens de le scudo En Europe si gioca, servez Qualità, non rabbia e ricerca psicotico del nemico pic.twitter.com/beGPZRO8Lx – Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) 9 décembre 2020

“Par rapport à la saison dernière, six points en six matches, hors d’Europe, c’est un pas en arrière, y a-t-il un problème de jeu en Europe?”, Lui a demandé le présentateur. Une question qui a également dérangé l’Italien. “Un problème de jeu dans quel sens? Aujourd’hui, le Shakhtar a changé un système qui pour eux est Ave Maria, celui qui joue contre nous change le système préparé, alors quel est le problème du jeu? Aujourd’hui, ils nous ont affrontés d’une autre manière, réfléchir avant de demander“Il a dit d’une mauvaise manière.

Capello: “Il faut plus de respect”

L’attitude de Conte n’a pas du tout changé, même s’il a fini par répondre à une autre question de Fabio Capello, également avec un ton hostile. Lorsqu’on lui a demandé si l’Inter n’avait pas de plan B, étant donné qu’ils étudient comment y faire face, Conte a répondu: “Nous avons un plan B, mais nous ne voulons pas le dire parce que, sinon, ils étudient également celui-là.”

Plus tard, sur le plateau, l’ancien entraîneur italien a regretté l’attitude de Conte et a exigé plus de respect pour répondre aux questions, même lorsqu’il a perdu. «Ce soir nous n’entendons aucune explication sur ce match, c’est trop facile de venir ici en souriant quand on gagne. Il faut plus de respect pour les journalistes, les collègues et pour tous ceux qui travaillent dans le monde du football », a déclaré Capello.