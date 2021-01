Nous sommes sur le point de fermer le 2020 et il est temps de faire le point sur tout ce qui a été vécu dans le monde du sport au cours des douze derniers mois. Une année qui a été marquée par la pandémie, qui a changé notre quotidien et qui a également mis le sport à la pointe. Nous avons vécu quelques mois au cours desquels cela s’est arrêté, mais nous avons réussi à nous lever et à nous adapter aux temps nouveaux.

Cela a été une année que nous n’oublierons jamais, difficile pour des raisons évidentes et au cours de laquelle il y a eu de nombreux adieux inattendus. Mais ce 2020 nous laisse également des épisodes de grandes actions et d’amélioration. Dans les 17 photos suivantes, nous passons en revue certains des moments les plus significatifs de ce 2020. Il n’y en a sûrement pas tous, mais ils sont tout ce qui est:

Le Real Madrid remporte la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite

Le Real Madrid, champion de la Super Coupe d’Espagne 2020 (.)

En 2020, pour la première fois le Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite avec Barcelone, Valence, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid comme participants. L’équipe de Zinedine Zidane est celle qui a fini par remporter le trophée après avoir battu Valence en demi-finale et remporté la finale contre l’Atlético de Madrid le 12 janvier 2020 aux tirs au but.

Carlos Sainz, champion du Dakar 2020

Carlos Sainz, champion du Dakar 2020 (.)

Le pilote de Madrid Carlos Sainz il a conquis le Dakar tenu en Arabie Saoudite le 17 janvier 2020. C’est la troisième fois que le grand test du rallye a été effectué et dans cette édition il y avait aussi le participation de Fernando Alonso, qui a terminé à la 13e place. De plus, Carlos Sainz a terminé l’année en recevant le Prix ​​Princesse des Asturies pour le sport.

Kobe Bryant perd la vie dans un accident d’hélicoptère

Un des hommages à Kobe Bryant (.)

Il n’a pas fallu longtemps à 2020 pour donner ses premiers coups de fouet. C’était le 26 janvier quand Kobe Bryant est décédé avec sa fille Gianna María et sept autres personnes qui voyageaient dans l’hélicoptère qui s’est écrasé à Los Angeles. La nouvelle a laissé le monde du basket-ball et du sport en général gelé par l’événement tragique. Les démonstrations d’affection se sont succédées pour dire au revoir à la star des Los Lakers.

Dernier Clásico avec un public au Bernabéu

Vinicius dépasse le Real Madrid dans le Clásico joué dans un Santiago Bernabéu bondé (.)

C’était le 1er mars. Real Madrid et Barcelone ils se sont affrontés au retour du Clásico dans la Ligue. L’équipe azulgrana a visité Chamartín et est partie vaincue après le but de Vinicius et l’entrée triomphale de Mariano Díaz, qui en quelques secondes a quitté le match condamné (2-0). Ce match entre Blancs et Catalans était le dernier match joué au Santiago Bernabéu et avec un public dans les tribunes. Peu de temps après vint la pause dans la Ligue et le club madrilène en profita pour faire avancer les travaux de son stade et jouer le reste de la saison à l’Alfredo Di Stéfano.

Tokyo 2020 reporté

En mars, le report des Jeux Olympiques de Tokyo est officialisé (.)

Le 24 mars, ce qui était un secret de polichinelle a été officiellement annoncé: le Jeux olympiques de Tokyo 2020 ils ont été reportés à l’année suivante. Après des mois de suspens, le report de la grande épreuve olympique se confirmait, grande épreuve à laquelle les athlètes se préparaient depuis des années. Mais l’augmentation continue des cas positifs de coronavirus dans le monde a montré la gravité de la situation et il n’y avait pas d’autre option que de reporter la célébration des Jeux Olympiques.

Wimbledon, annulé pour la première fois en 75 ans

Wimbledon n’a pas pu se tenir en 2020 (.)

Le légendaire tournoi de tennis de Londres n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie. C’était la première fois en 75 ans que Wimbledon il ne pouvait pas être contesté. Il All England Tennis Club il était à court de son tournoi, ce qui ne s’était produit qu’avec la Première et la Seconde Guerres mondiales. C’est finalement le seul Grand Chelem du circuit qui n’ait pas été joué cette année, bien que grâce à l’existence de assurance, l’impact économique a été moins douloureux. La cathédrale du tennis s’apprête déjà à vivre une nouvelle édition en 2021, avec plus que jamais envie de voir les joueurs de tennis sur la table verte.

Après la pause, la Ligue revient … avec les tribunes vides

Séville – Betis, la Liga revient (.)

Après plusieurs mois de pause, le ballon de la Ligue a de nouveau roulé dans nos stades, bien qu’il l’ait fait dans un silence de mort. Le football a été lancé avec un protocole strict: entraînement en petits groupes et plus tard en plein, tests PCR et mesures de sécurité rigoureuses. Le football était de retour mais à huis clos. Le 11 juin, le derby sévillan marquait la reprise de la Ligue, dans laquelle le Real Madrid finirait par remporter le titre de champion.

Chute de Márquez à Jerez et démission de la Coupe du monde

Chute de Márquez à Jerez

Le 19 juillet, il y a eu le fatidique Accident de Marc Márquez à Jerez dans la première course du championnat du monde Moto GP. Le pilote catalan s’est fracturé le bras et a dû subir une intervention chirurgicale. J’ai reçu l’apt pour revenir en compétition, mais les sensations n’étaient pas bonnes. En août, il devait de nouveau subir une opération. Il y avait de l’espoir de finir par le revoir en course, mais l’évolution n’était pas favorable et en novembre il a fini par annoncer qu’il ne concourrait plus pour le reste de 2020.

2-8 du Bayern à Barcelone

Le Bayern élimine Barcelone en Ligue des champions avec un score de 2-8 (.)

Le 14 août 2020, Barcelone et le Bayern Munich ils se sont affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions. Le tour final a été joué en Lisbonne et là a eu lieu la débâcle du groupe barcelonais. L’équipe bavaroise a dépassé l’équipe de Quique Setién, qui des semaines auparavant avait vu la Ligue s’échapper. Le 2-8 concédé par Barcelone a couvert les couvertures de la moitié du monde. Barcelone a chuté de façon retentissante en Ligue des champions, cela a coûté le poste à Quique Setién et pour couronner le tout, quelques jours plus tard, le fax de Leo Messi est arrivé …

Djokovic, expulsé de l’US Open

Djokovic s’intéresse au statut du juge de touche après avoir souffert du terrain à l’US Open (.)

C’est une autre des images les plus commentées de ce 2020. Le 6 septembre, Novak Djokovic a été expulsé de l’US Open après avoir accidentellement frappé un juge de touche au visage lors du match contre l’Espagnol Pablo Carreño. Le règlement n’admettait pas d’excuses et le numéro un méprisait le Grand Chelem américain. L’épisode a mis un frein, car même le juge de lignes a reçu des menaces pour l’incident qui a été un sérieux revers dans la carrière du Serbe. Djokovic, en plus des excuses pertinentes, est sorti pour défendre le juge de touche et a demandé son respect.

La femelle du Real Madrid est née

Asllani, attaquant du Real Madrid, lors du premier match de la Ligue Iberdrola (.)

Dans la saison 20/21, le Real Madrid féminin. L’équipe blanche a fait ses débuts dans la Ligue Iberdrola le 4 octobre, en jouant contre Barcelone. Après un combat de plusieurs années, l’équipe blanche a enfin sa propre section féminine. Ce n’est plus seulement un rêve, mais une réelle opportunité pour de nombreuses filles de jouer un jour en défendant le maillot du Real Madrid.

Nadal conquiert Roland Garros et égalise les 20 tournois du Grand Chelem de Federer

Nadal embrasse son 13e Roland Garros (.)

Le 11 octobre Rafa Nadal a conquis Roland Garros et a égalé les 20 Grands Chelems de Roger Federer avec son treizième titre à Paris. Le tournoi français avait esquivé l’annulation en se déroulant à l’automne parisien. Un petit pourcentage du public a été autorisé à assister aux matchs depuis les tribunes dans une édition dans laquelle, en plus, la couverture rétractable tant attendue a été publiée. Nadal a signé un tournoi spectaculaire, sans céder une seule manche en cours de route et avec une magnifique finale contre Novak Djokovic. Le roi de Paris prolonge son règne et embrasse à nouveau sa coupe.

Hamilton, sept fois champion de Formule 1

Hamilton, champion de F1 (.)

Le pilote britannique Lewis Hamilton régna de nouveau dans le Formule 1. Le Londonien a remporté la Coupe du monde pour la septième fois de sa carrière, égalant les sept couronnes de Michael Schumacher.

Mir, Champion du Monde Moto GP

Mir, champion du championnat du monde Moto GP (.)

Malgré l’absence de Márquez, la moto espagnole connaîtrait une agréable surprise. Les baléares Joan Mir a été proclamé champion du monde de Moto GP pour la première fois. L’Espagnol a réalisé le triomphe de Suzuki, qui n’avait pas goûté à la gloire depuis 20 ans.

25 novembre: Maradona meurt

Un des nombreux hommages à Maradona (.)

Le 25 novembre, nous avons dit au revoir Diego Armando Maradona, à 60 ans. La nouvelle a choqué le monde entier, en particulier Argentine. Pelusa avait subi une intervention chirurgicale des semaines auparavant pour un hématome sous-dural et avait du mal à se rétablir à Buenos Aires. Le monde du football et du sport a mis le feu à la légende du football. Les hommages ont eu lieu en Argentine, à Naples, à Barcelone et dans des stades du monde entier pour faire ses adieux au mythique 10 de l’albiceleste.

Pour la première fois, une femme arbitre un match de Ligue des champions

Stephanie Frappart, première arbitre en Ligue des champions

Stephanie Frappart a marqué l’histoire de la Ligue des champions en devenant la première femme à entraîner un match dans l’histoire de la compétition interclubs européenne. Le 2 décembre, l’arbitre français était en charge de diriger le match entre la Juventus et le Dinamo Kiev et a posé un jalon dans la compétition.

Robert Lewandowski, élu The Best

Lewandowski remporte The Best 2020 (.)

L’un des grands protagonistes du football en 2020 a été Robert Lewandowski. À 32 ans, l’avant du Bayern Munich Il a connu la meilleure saison de sa carrière, se proclamant meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Bundesliga et remportant tous les titres avec l’équipe bavaroise. Le pôle a récemment reçu le prix du meilleur, décerné par le FIFA au meilleur footballeur de l’année. Seule la décision prise cet été par le magazine France Football de déclarer le prix nul dans une année marquée par la pandémie, a privé Lewandowski de remporter le Ballon d’Or.

C’est ainsi que nous avons vécu et nous disons adieu à 2020 avec la volonté que 2021 continue à nous offrir de grands moments sportifs, que les différents tournois et compétitions puissent se dérouler dans un environnement sûr pour tous et que petit à petit le public retrouvera sa présence dans le sport.