Diego Armando Maradona est décédé en Argentine à 60 ans après avoir été incapable de surmonter une insuffisance respiratoire. Celui qui a été l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football a perdu la vie chez lui à Tigre, où trois ambulances sont venues tenter de le faire revivre sans succès.

Souviens-toi que Maradona a été opérée il y a deux semaines pour un hématome cérébral. Malgré le succès de l’opération, il a finalement perdu la vie après avoir été incapable de surmonter une insuffisance respiratoire. On se souviendra toujours de Maradona pour avoir été un footballeur incontournable pour sa victoire à la Coupe du monde au Mexique en 1986 et pour ses problèmes d’alcool et de drogue.

Nous nous souvenons des meilleures phrases des dix:

«Je me suis trompé et j’ai payé, mais le bal n’est pas taché» «J’ai grandi dans un quartier privé de Buenos Aires … privé d’eau, d’électricité et de téléphone» «Je présente mille excuses aux Anglais, mais je le referais. J’ai volé leur portefeuille sans qu’ils s’en rendent compte »« Laisse-moi vivre ma vie, je ne veux être l’exemple de personne »« Jouer sans public, c’est jouer dans un cimetière »« Excusez les dames, continuez à sucer »« Arriver à et ne pas pouvoir frapper le but, c’est comme danser avec ta sœur »« C’était la main de Dieu »« Messi est argentin même quand il va aux toilettes »« San Martín a dû aller mourir dehors, mais je veux mourir dans mon pays »« Battre River, c’est comme si ta mère te réveillait avec un baiser le matin »