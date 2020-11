Vous n’avez pas vu Diego Armando Maradona jouer? Voulez-vous en savoir plus sur Pelusa? Êtes-vous votre idole et voulez-vous vous souvenir de vos grandes actions? Comment était ta vie sur et en dehors du terrain? L’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, sinon le plus grand, est décédé et le monde du beau jeu est consterné, mais son héritage sportif est énorme et n’importe quel document audiovisuel peut être utilisé pour en savoir un peu plus sur l’homme qui a joué dans la main de Dieu.

Documentaires, séries, films, musique, livres … tout médium est un bon canal pour exposer tout ce qui entoure l’une des icônes de la culture populaire. La vie de Diego Armando Maradona, depuis qu’il a commencé à forger sa légende dans les paddocks d’Argentine jusqu’à ses dernières expériences en tant qu’entraîneur, à travers ses controverses hors sport et ses objectifs légendaires, sont accessibles à tous.

Bibliothèques, YouTube, plates-formes à la demande comme Netflix, HBO ou Amazon Prime, ou des applications musicales. Il n’y a aucun endroit où El Cebollita n’est pas arrivé. Le monde entier pleure sa perte et, si Maradona était déjà un mythe, avec sa mort sa silhouette grandit encore plus. Par conséquent, nous faisons une revue des meilleurs documents audiovisuels pour que l’amateur de foot, le fan de Diego Armando, le croyant de la religion maradonienne, celui qui ne l’a pas vu jouer, celui qui l’a apprécié, même pour les Anglais qui l’ont subi lors de la Coupe du monde au Mexique 86 ′. Bref, comme le dirait le slogan d’une célèbre boisson gazeuse: pour tous.

Films

Maradona, la main de Dieu: Un film de 2007 réalisé par italo-argentin qui est basé sur la vie du footballeur mythique et qui met l’accent sur l’un des moments les plus glorieux de sa carrière et de l’Argentine dans son ensemble: la Coupe du monde au Mexique 86 ′ dans laquelle s’est déroulée son action la plus célèbre.

Séries

Maradona à Sinaloa: Série disponible sur Netflix et qui accompagne Diego Armando dans son aventure en tant que coach des Dorados. Il est sorti en 2019 et est l’un des documents audiovisuels les plus récents qu’il ait enregistrés.

La nuit du 10: Il s’agit d’une émission de télévision argentine dans laquelle le présentateur était Diego Armando Maradona lui-même. Dans cet espace, il s’est interviewé et a laissé la phrase qu’il voulait écrite sur sa pierre tombale: «Merci au bal». Il se compose de 13 épisodes et a été diffusé en 2005 sur Canal Trece.

Maradona, rêve béni: Cette série allait sortir en 2020, mais les problèmes liés à la pandémie l’ont obligée à être reportée à 2021. Elle sera diffusée sur Amazon et analysera la vie du mythique ’10’ avec la participation de différents acteurs en fonction de l’étape abordée .

Documentaires

Maradonapoli: En 2017, ce matériel a été publié qui souligne le séjour de l’Argentin à Naples, où il a atteint, au niveau du club, sa splendeur maximale en tant que footballeur.

Diego Maradona: Pour ce documentaire de HBO, plus de 500 heures de séquences inédites de la star argentine ont été revues. Matériel qui représente parfaitement la personne et le footballeur.

Maradona par Kusturica: C’est l’un des meilleurs documentaires sur la vie du légendaire joueur de Boca, Napoli ou Barça. Emir Kusturica raconte tous les hauts et les bas de la vie du footballeur et montre des moments importants, tels que la relation de Maradona avec des dirigeants politiques comme Fidel Castro.

Football Club Maradona: Movistar a publié ce documentaire en 2019 dans lequel il analyse la trajectoire de Pelusa à Barcelone. Il a le témoignage de collègues, de gestionnaires, etc.

Rapport Robinson: Maradona, les années heureuses: Il n’y a pas de grand athlète qui n’ait pas reçu l’attention d’une autre personne qui, malheureusement, est également décédée en 2020: Michael Robinson. Comme pratiquement tous les programmes des commentateurs et ex-footballeurs, incontournables.

Livres

Je suis Diego: Biographie de Maradona qui a des histoires du footballeur lui-même et qui a commencé à écrire à Cuba. Une lecture intime pour mieux connaître le mythe.

Tout Diego est politique: Livre qui a été publié le 60e anniversaire de Pelusa, ce qui en fait le plus récent. Cette lecture ne se concentre pas sur sa carrière, mais tente d’aller plus loin et, dans dix essais écrits par des femmes, ils analysent l’influence et tout ce que dégage Maradona.

Connaître Diego: histoires de la fascination maradonienne: Daniel Arcucci écrit 50 histoires sur la star argentine. Ce journaliste était un homme de confiance de Cebollita et lui a permis de l’accompagner pendant longtemps, lui permettant d’assister à des images de l’intimité la plus absolue de l’ancien footballeur.

D10S: un regard sur le mythe de Maradona: Menotti, Ángel Cappa, Víctor Hugo Morales, Brindisi et une longue liste de personnalités parlent de la carrière de Diego Armando Maradona et des moments qu’ils ont vécus avec lui dans les étapes où ils ont coïncidé.

Fille de Dieu: Dalma Maradona, fille d’El Diego, a écrit ce livre pour montrer l’image la plus inconnue de son père. «Ce n’est pas El Diego, c’est mon père», lit-on sur la couverture du livre.

Mexique 86: ma Coupe du monde, ma vérité: Diego Armando évoque le plus grand exploit de sa carrière sportive, la 86 ‘Coupe du monde, où il a touché le ciel. Dans cette lecture, El Pelusa raconte des aspects non publiés de cette étape importante.

Chansons

La main de Dieu – Le Potro

Maradó – Les poux

Maradona – Calamaro

Diego pour toujours – Souris paranoïdes

Dieguitos et Mafaldas – Joaquin Sabina

Maradona Blues – Charly García et Claudio Gabis