La rupture éventuelle de Leonard Fournette avec les Jaguars est survenue juste avant la saison 2020 de la NFL, au lieu de 2021. Jacksonville a décidé de libérer le porteur de ballon lundi, moins de deux semaines avant d’accueillir Indianapolis lors de la semaine 1.

Alors que les Jaguars évoluent avec la combinaison de Chris Thompson et Ryquell Armstead dans leur champ arrière pour le moment, Fournette devra trouver une nouvelle maison plus tôt que prévu après qu’aucune équipe ne voulait échanger pour lui.

Où Fournette pourrait-elle mieux convenir si tard en agence libre après avoir été abandonnée? Les Jaguars ne lui ont pas rendu service avec le timing, mais voici six équipes qui ont le plus de sens, à cause de blessures ou d’autres soucis pour leurs matchs de course à pied.

Les six meilleures nouvelles équipes de Leonard Fournette

Ours de Chicago

Les Bears ont de grands espoirs pour le dos de deuxième année David Montgomery, mais cet enthousiasme a été quelque peu freiné après avoir subi une tension à l’aine au camp qui pourrait le retenir un mois. Les options internes de Chicago pour reprendre le travail précoce de Montgomery sont soit des dos de type gadget (dirigés par Tarik Cohen), soit des dos inexpérimentés.

Fournette a un lien avec les Bears dans l’entraîneur des quarts John DeFilippo, qui était le coordonnateur offensif des Jaguars la saison dernière. Les Bears ont l’intention d’avoir un jeu de course de puissance bien amélioré pour soutenir quiconque remporte la bataille de QB entre Nick Foles et MItchell Trubisky. Si c’est Foles, le léger favori, alors Fournette retrouverait le partant de la semaine 1 des Jaguars en 2019.

À cause de tout cela, les Bears sont de loin le meilleur pari pour Fournette pour atterrir rapidement sur ses pieds.

Steelers de Pittsburgh

L’entraîneur Mike Tomlin a tendance à aimer mettre en vedette un cheval de bataille fiable, et l’infraction ne passe par un comité que par nécessité. L’équipe a des sentiments mitigés sur James Conner à ce titre en raison de ses problèmes de durabilité, et n’est pas ravie de la production situationnelle fragmentaire avec lui, Benny Snell Jr. et le recrue au changement rapide de rythme Anthony McFarland.

Bien que Fournette n’ait pas été le pilier de la santé au cours de sa carrière, il était très robuste et polyvalent la saison dernière. Les Steelers ont également de bons souvenirs de Fournette les parcourant partout et avec sa production en plein essor en 2019, il pourrait leur donner une option plus confortable pour compléter un jeu de passes explosif en aval.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots ont obtenu un excellent camp de l’arrière de deuxième année Damien Harris, mais ils pourraient envisager Fournette pour une assurance plus puissante avec Sony Michel (pied) et Lamar Miller (genou) blessés.

La Nouvelle-Angleterre a une histoire de prendre des dépliants sur des joueurs tels que Fournette – voir Cam Newton – mais il faudrait probablement avoir à la fois des réserves sur la charge de travail complémentaire de Harris à James White et des inquiétudes quant au fait que ni Michel ni Miller ne sont en bonne santé tôt pour faire le mouvement.

Équipe de football de Washington

Washington a dû dire au revoir à son compatriote Derrius Guice, ancien arrière du LSU, pour des problèmes hors du terrain. Entre Adrian Peterson qui défie l’âge et Bryce Love en bonne santé, l’équipe a sa part d’options précipitées, au point que le ramassage d’agent libre Peyton Barber semble épuisable. La recrue Antonio Gibson est nommée principalement pour un rôle de réception complémentaire.

Avec Love paraissant bien après une blessure au genou majeure et Peterson ayant un plancher solide, Fournette pourrait sembler superflu pour rejoindre l’offensive que son ancien coordonnateur des Jaguars, Jay Gruden, a laissée derrière. Mais Fournette ne peut être exclue de nettoyer un comité comme Guice aurait pu le faire. Washington devrait donner à Fournette une considération légère à modérée.

Boucaniers de Tampa Bay

Les Bucs ont une foule avec Ronald Jones prêt pour les premières tâches de plomb, Dare Ogunbowale regardant plus de travail de transmission et la recrue Ke’Shawn Vaughn attend dans les coulisses pour un rôle potentiel plus important. Les Bucs ont également fait leur ajout au camp des vétérans à LeSean McCoy. Cela signifie également que Tampa est à la recherche d’une définition du champ arrière et que Fournette pourrait avoir un certain appel à «nettoyer», à Pittsburgh et à Washington.

Fournette ne crie pas le type de dos de Bruce Arians, cependant, et les Bucs peuvent ne pas vraiment penser que Fournette est une amélioration pour leur attaque axée sur les passes.

Eagles de Philadelphie

Miles Sanders devrait avoir une deuxième saison monstre, mais il est aux prises avec une “blessure au bas du corps” qui l’a empêché de s’entraîner au camp. Sanders et l’équipe disent qu’il est sur la bonne voie pour être en assez bonne santé lors de la semaine 1, mais étant donné que le retour de Boston Scott, le polyvalent Corey Clement et Elijah Holyfield sont la profondeur derrière lui, Fournette pourrait porter une petite intrigue d’assurance.

Tout comme les autres équipes non-Bears, cependant, les Eagles se sentent aussi loin pour Fournette.