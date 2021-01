2020 n’a peut-être pas été aussi mauvais que certains le croient. Malgré les météorites, les inondations et la pandémie, qui ont changé la vie de la plupart des gens, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas perdu leur sens de l’humour, se révélant être plus créatif que jamais tout au long de l’année.

REGARDEZ: “2020, tu ne vas pas nous manquer”: la vidéo virale à ne pas manquer pour accueillir 2021 à bras ouverts

Au milieu de toute l’incertitude et de la tristesse de certaines familles pour la perte d’un être cher, les mèmes viraux et les défis d’Internet étaient toujours là, prenant d’assaut les plateformes Internet les plus populaires pour nous faire sourire.

Comme on s’en souvient, en début d’année, les rumeurs du début d’une troisième guerre mondiale entre les États-Unis et l’Iran ont déclenché les alarmes, provoquant une agitation totale sur les réseaux sociaux qui s’est traduite en mèmes ingénieux. Plus tard, les incendies australiens ont emboîté le pas.

Peu de temps après, avec l’arrivée du coronavirus dans le monde, des restrictions ont été imposées et les foules ont été interdites. De même, les cours en face à face ont été suspendus, obligeant les étudiants à rester à la maison pour apprendre à distance. Tout cela s’est traduit par une sorte de paranoïa de peur que les choses ne reviennent pas comme elles étaient auparavant.

Mes plans 2020 pic.twitter.com/TzYYNxUIiT – Le bureau sans contexte (@office_nocontxt) 20 mai 2020

Un défi qui a attiré l’attention de millions de personnes a été le # 2020challenge, un défi viral qui a fait sensation après la participation de l’actrice américaine Reese Witherspoon en publiant un collage de photos qui montre son état émotionnel tout au long de l’année.

Cette année, nous avons également vu apparaître l’un des mèmes les plus populaires de ces derniers temps: les «Dancing Pallbearers» ou «Coffin Dancers», un groupe de porteurs de cercueil qui dansent en portant des cercueils.

En revanche, le #DollyPartonChallenge est devenu populaire, un défi viral qui consiste à publier les photos de profil choisies pour chaque réseau social.

Le défi de vous enregistrer en couple dansant est également devenu viral. D’un moment à l’autre, les lumières s’éteignent et quand elles s’allument, les danseurs échangent rôles et vêtements.

Les animaux ne sont pas non plus passés inaperçus. L’un des mèmes les plus populaires de 2020 était celui de “ Swole doge vs Cheems ”, une illustration qui sert à parodier les changements survenus à différentes époques, montrant un avant et un après.

Swole Doge vs. Cheems, c’est formidable 😂😂😂 pic.twitter.com/iADP4TNJWA – Jose Jandar (@Jose_Jandar) 9 juin 2020

Ce mème chien m’a sauvé de la quarantaine 😂 pic.twitter.com/cakUjfBBNI – Florencia Aza 💚💫 (@floraza) 29 mai 2020

Au milieu de l’année, un chat blanc qui danse au rythme de la musique a fait de même, conquérant les réseaux sociaux après que des utilisateurs aient partagé des vidéos modifiées dans lesquelles le félin apprécie toutes sortes de chansons.

a-ha – Prends-moi pic.twitter.com/fwhx2Xz67B – Cat Vibes To (@CatVibesTo) 21 octobre 2020

Bag Raiders – Étoiles filantes pic.twitter.com/eFX2HdZOMk – Cat Vibes To (@CatVibesTo) 26 décembre 2020