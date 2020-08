C’est la saison du football fantastique, et nous savons tous que l’aspect le plus important de toute équipe est un bon nom d’équipe, non? Nous avons déjà compilé une longue liste de noms d’équipes fantastiques à prendre en compte, mais seuls quelques-uns d’entre eux font référence à la pandémie COVID-19 qui nous a tous saisis en 2020. Bien que la pandémie doive évidemment être prise au sérieux, il est clair d’après Google Trends que beaucoup essaient de trouver une certaine légèreté en ces temps difficiles en créant un jeu de mots lié au coronavirus pour le nom de leur équipe fantastique.

Si vous allez être coincé à la maison tout le temps à faire des mouvements de liste, vous pouvez aussi bien avoir un nom d’équipe qui reflète votre situation. Nous avons donc dressé une liste liée au coronavirus, rester à la maison et tout ce qui est même semi-lié à cette situation.

Si vous avez des noms d’équipes sur le thème des coronavirus auxquels vous avez pensé, envoyez-les-moi sur Twitter (@JordanHeckFF) et je pourrais l’ajouter à la liste.

Noms d’équipes de football fantastique sur le thème du coronavirus

Quaranteam

C’est un nom générique d’équipe de football fantastique lié à la pandémie, mais cela fonctionne. Il représente l’équipe dans son ensemble tout en référençant la quarantaine. Simple et pertinent.

Drew Lockdown

Un jeu sur le quart-arrière des Broncos Drew Lock et les verrouillages mondiaux.

Dwayne Maskins

Inspirez les autres à porter leur masque en faisant un jeu de mots avec le nom de Dwayne Haskins.

Ne jamais quitter Mahomes / Rester à Mahomes

Si vous rédigez Patrick Mahomes, pourquoi ne pas utiliser un nom d’équipe de football fantastique qui combine lui et le fait que vous ne quittez pas votre maison. Les noms des équipes concernant Mahomes continuent avec des variations similaires telles que Always in Mahomes, Stay Mahomes … vous voyez l’idée.

Kamaravirus

Il s’agit du nom de joueur le plus proche que vous obtiendrez de corona. Nous pensions à Tarik Cohen-avirus, mais c’est juste ridicule.

Frank Gore-ronavirus

Laissez-nous simplement celui-ci.

SaQuarantine Barkley

Il n’y a qu’un nombre limité de joueurs qui ont un “Q” dans leur nom, et Saquon Barkley est le plus pertinent. Si vous jouez dans des ligues fantastiques extrêmement profondes, vous pourrez peut-être réussir Tre’Quarantine Smith ou LaQuarantine Treadwell, mais SaQuarantine Barkley se sent beaucoup mieux.

Jared Toux

Comprends-le, parce que Cough rime avec Goff? Et vous toussez quand vous êtes malade. Tu as compris?

JOEVID-19

Rime avec COVID-19. Si vous rédigez Joe Burrow, vous pouvez le raccourcir à JOEVID-9 pour refléter son numéro de maillot. Si vous recrutez le coéquipier de Burrow, Joe Mixon, vous pourriez faire JOEVID-28. Il y a aussi le receveur recrue des Chargers, Joe Reed, qui serait JOEVID-12.

Nous sommes Allen This Together

Est-ce que «tout en» ressemble à «Allen»? Pas vraiment, mais c’est assez proche. Et nous avions besoin de noms de coronavirus à thème positif sur cette liste. Ce nom fonctionne si vous rédigez Josh Allen, Keenan Allen, Allen Lazard ou Allen Robinson.

Gardez votre calme et Kerryon

Un autre nom de coronavirus à thème positif en l’honneur de Kerryon Johnson.

Immunité Jalen Hurd

Avez-vous déjà entendu parler de l’immunité collective? Eh bien, c’est Jalen Hurd Immunity. Puisqu’il est absent pour l’année à cause d’un LCA déchiré, celui-ci est réservé aux ligueurs de la dynastie.

Sick Foles / Sick Chubb

Fonctionne avec n’importe quel joueur nommé Nick, vraiment.

Kenyan OutDrake

Peut aussi être une épidémie au Kenya. Le point principal que nous entendons ici est que Drake rime avec pause, qui est à la fin de l’épidémie.

Arrêtez le Spreadelman

Obtient un bon message tout en étant un terrible jeu de mots sur le nom de Julian Edelman. Si ce jeu de mots ne vous suffit pas, essayez Stop The Spreaddy Bridgewater. OK, nous avons terminé.