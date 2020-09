Les blessures ont commencé tôt et n’ont pas semblé s’arrêter dimanche. La blessure au genou de Saquon Barkley en fin de saison est évidemment la plus grande nouvelle, mais Christian McCaffrey, Cam Akers, Drew Lock, Jimmy Garoppolo, Courtland Sutton, Davante Adams et Raheem Mostert n’étaient que quelques-uns des autres joueurs clés qui sont sortis tôt et ne sont pas revenus. à leurs jeux respectifs. Que de nombreuses blessures importantes ouvrent la porte à des remplaçants, dont beaucoup seront parmi les Top des micros à fil fantaisie de la semaine 3. Des menottes RB comme Dion Lewis/Wayne Gallman, Mike Davis, Jerick McKinnon, et Darrell Henderson à des éruptions potentielles comme Chase Claypool, Justin Herbert, et Dalton Schultz, vous pouvez parier que ce sera une semaine chargée pour les demandes de renonciation et les ajouts d’agents libres.

Notre liste complète des agents libres présente beaucoup plus de contributeurs potentiels à chaque poste. Il y a des gars qui ont eu de bons matchs dans chacune des deux premières semaines (Gardner Minshew, Corey Davis, Russell Gage, Jordan Akins), ainsi que des évasions de la semaine 1 qui valent un autre coup d’œil même si elles ont déçu lors de la semaine 2 (Laviska Shanualt, Jr., Logan Thomas, OJ Howard, Allen Lazard). Nous avons également quelques vétérans “ennuyeux” qui valent la peine d’être examinés en raison de leurs rôles à volume décent (Frank Gore, DeSean Jackson, Chris Hogan), ainsi que plusieurs types en situation précaire (Kerryon Johnson, Myles Gaskin, Chris Herndon) qui valent la peine d’être acquises si leurs rôles continuent de s’étendre. Nous avons également des streamers D / ST potentiels à la fin de cette liste parce que pourquoi pas, non? Si vous avez besoin d’un nouveau kicker ou si vous souhaitez simplement perdre votre temps, vous pouvez consulter notre classement des kickers de la semaine 3.

PLUS DE SEMAINE 3: Liste complète des renonciations | Tableau des menottes RB

Compte tenu de la gravité de la blessure de Barkley et du volume considérable d’autres affections pour les principaux acteurs, cela représente une semaine avec beaucoup d’activité de renonciation. Si vous détenez la revendication n ° 1 ou n ° 2, il est difficile de déterminer qui vaut la peine de l’utiliser, mais cela dépend vraiment de votre liste (Joshua Kelley pourrait être le leader du club-house). La situation des Giants n’a pas d’objectif clair (à moins qu’ils ne se contentent de rouler avec Lewis, ce qui serait surprenant), tandis que les autres meilleurs joueurs ne sont peut-être pas non plus des contributeurs à long terme (ou à court terme). Vous vous souvenez de la semaine dernière quand Benny Snell Jr., Malcolm Brown et Nyheim Hines étaient en tête de liste? Aucune de celles-ci ne ressemble à de grandes revendications pour le moment, alors soyez prudent. Il reste encore beaucoup de saison.

Top des collectes de fil de renonciation de football Fantasy pour la semaine 3

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50% des ligues Yahoo sont considérés.

Dion Lewis et Wayne Gallman, RB, géants. Avec Saquon Barkley (genou) absent pour l’année, les candidats internes des Giants pour prendre la relève sont Lewis et Gallman. Gallman était inactif lors de la semaine 2, alors Lewis a pris toutes les touches supplémentaires, totalisant 20 verges au sol (10 courses), 36 verges sur réception (quatre attrapés sur cinq cibles) et un score. Il a toujours été considéré comme un changement de rythme / receveur, donc on ne sait pas quelle sera sa charge de travail à l’avenir, mais il devrait continuer à obtenir un nombre décent de portées et à être un jeu PPR valable. Gallman est peut-être le gars à posséder dans les ligues standard, surtout s’il porte la ligne de but, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous ne verrons pas ce champ arrière en action lors de la troisième semaine.

Darrell Henderson Jr., RB, Rams. La semaine dernière, Malcolm Brown était le ramasseur chaud du champ arrière des Rams, mais cette semaine, c’est Henderson, qui a surpassé Brown avec 34 verges supplémentaires au sol (81 à 47) sur une autre portée (12 à 11). Henderson a également ajouté 40 verges sur réception sur deux attrapés (quatre cibles). Brown n’était pas du tout visé. Les deux joueurs ont profité de la blessure aux côtes précoces de Cam Akers, donc si Akers n’est pas gravement blessé, il pourrait facilement être le leader du champ arrière des Rams lors de la semaine 3. Mais pour le moment, Henderson semble être l’option la plus explosive / polyvalente des Rams. backfield, et il vaut la peine d’ajouter des chances qu’il continue de jouer beaucoup.

PLUS DE SEMAINE 3: Liste complète des renonciations | Tableau des menottes RB

Jerick McKinnon / Tevin Coleman, RB, 49ers. Raheem Mostert a quitté le match de la semaine 2 tôt en raison d’une blessure au genou, et bien que nous ne sachions pas à quel point la blessure est grave, nous savons que tous les demi-offensifs du système des 49ers ont une valeur potentielle. McKinnon a volé la vedette contre les Jets malgré 11 courses de moins que Coleman. Il a couru pour 77 verges et un score et a ajouté encore 28 verges sur deux réceptions. Évidemment, la charge de travail favorise Coleman en ce qui concerne les camionnettes, mais sa sortie de 14 portées et 12 verges laisse beaucoup à désirer. Coleman appartient à 53% des ligues Yahoo, il vaut donc la peine de vérifier s’il est toujours disponible. McKinnon devrait également appartenir à des ligues PPR quel que soit le statut de Mostert à la semaine 3.

Mike Davis, RB, Panthers. Christian McCaffrey s’est blessé à la cheville à la fin de la défaite de la Caroline à la semaine 2 contre Tampa. Davis est répertorié comme le remplaçant principal des Panthers, de sorte que le vétéran qui a eu de bons moments avec les Seahawks il y a quelques années pourrait être en ligne pour un départ de la semaine 3 contre les Chargers. Nous en saurons plus sur l’état de McCaffrey après une IRM lundi, alors restez à l’écoute.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Joshua Kelley, RB, chargeurs. Il était clair lors de la semaine 1 que Kelley allait jouer un rôle important dans l’attaque des Chargers, mais peu s’attendaient probablement à 23 portées et 113 verges au total lors de la semaine 2. Kelley devrait continuer à voir environ 15 touches par match, y compris la majorité des Sa ligne de but porte, ce qui en fait une excellente option dans les ligues standard. Il devra être plus efficace (seulement 64 verges au sol au cours de la semaine 2) pour jouer chaque semaine, mais il est clair que le potentiel est là pour de grandes choses cette année.

Pour plus de suggestions de renonciation / d’agent libre, y compris des évasions supplémentaires et des streamers potentiels, consultez notre liste complète de la semaine 3.