Lana Rhoades, L’actrice porno de 26 ans a été choisie comme l’interprète de films pour adultes la plus populaire de l’année 2020 dans le troisième volet des Pornhub Awards, qui, pour cette année de la pandémie de coronavirus, a été réalisée numériquement. Une Lana Rhoades qui à l’époque faisait la une des journaux pour avoir révélé qu’un Meilleur footballeur qui comptait 43 millions d’abonnés sur Instagram à l’époque Il lui avait envoyé des messages privés.

“Un footballeur avec 43 millions de followers m’a écrit un message direct …”L’actrice porno américaine a déclaré à l’époque dans une vidéo pour ‘Mike Majlak Vlogs’, avouant cette tentative d’un joueur du beau jeu de la contacter. C’était pour quoi et pour qui? Vous ne le saurez jamais, bien qu’il existe plusieurs hypothèses sur les réseaux sociaux.

Les candidats

La seule chose que Lana Rhoades a révélée est que l’athlète comptait 43 millions d’adeptes, et cette piste a conduit à plusieurs théories. Tout indiquait Gareth Bale Ce pourrait être le joueur qui lui a envoyé ces messages privés, car le Gallois, à l’époque au Real Madrid, avait 42 ′, 9 millions de “ followers ” sur Instagram lorsque l’actrice porno a largué cette bombe.

Mais il y avait aussi d’autres joueurs avec des possibilités selon ce qui a également été dit par le présentateur de la vidéo, qui affirmait que le joueur gagnait 80 millions d’euros (on ne sait pas si brut ou net et ne serait-ce que de son club ou en ajoutant des accords publicitaires). Dans ceux-là, d’autres aiment James Rodríguez, qui comptait 45 millions d’abonnés, Marcelo (43,9) et Zlatan Ibrahimovic, qui approchait les 42 millions de «followers» sur Instagram. On n’a jamais su avec certitude de qui il s’agissait et probablement Lana Rhoades ne le rendra jamais public, car la plupart de ces footballeurs sont mariés et ont une famille. Pendant ce temps, l’actrice porno continue de balayer et a été à nouveau couronnée comme la plus populaire en 2020.